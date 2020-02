JAKARTA - Pernikahan Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra berlangsung cukup khidmat pada Minggu, 2 Februari 2020. Di hadapan ayahanda Isyana, Rayhan resmi mempersunting pelantun Keep Being You tersebut dengan mahar berupa uang senilai SGD2020.

Sebelum akhirnya menikah, Isyana dan Rayhan terlebih dahulu menjalin cinta sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Setelah 12 tahun berpacaran, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah.

Sebelum proses lamaran di 2019 kemarin, Rayhan sempat melamar Isyana di Singapura setahun sebelumnya. "Waktu itu Isyana konser klasik di Singapura. Malam sebelum konser saya ajak Isyana jalan-jalan. Saya bawa suatu ke tempat, di situ saya lamar di sana," kenang Rayhan Maditra.

Mendengar penuturan sang suami, Isyana membenarkan. Ia mengatakan bahwa dirinya menerima lamaran Rayhan tanpa ragu sedikitpun.

"Tahun 2018. Saya terima tanpa keraguan di situ," timpal Isyana.

Sebagaimana diketahui, Isyana dan Rayhan diketahui sempat mengalami masa pacaran jarak jauh (LDR). Saat itu, Rayhan sempat memilih untuk mengenyam pendidika di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, sementara Isyana diketahui berkuliah di Singapura dan Inggris.

Kendati demikian, keduanya cukup yakin akan keberhasilan cinta mereka. Keyakinan mereka berbuah manis dengan pernikahan yang berlangsung kemarin di Bandung.

"Meskipun itu LDR, mau sejauh apapun, kalau yakin dengan hubungan kalian, dengan cinta kalian, jalani terus. Yang penting yakin," papar Rayhan memberi tips.

"Jangan mudah putus asa sih," lanjut Isyana.

