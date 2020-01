JAKARTA - Ardhito Pramono akhirnya buka suara terkait cuitan lamanya yang tiba-tiba muncul kembali ke permukaan. Cuitan-cuitan itu dianggap bernilai homofobia dan rasis. Dhito menuliskan beberapa twit soal gay dan rasisme pada rentang tahun 2010 hingga 2013.

"I'm so gay today," tulisnya pada 21 September 2011.

"Gue takut dia homo nih serem jir," tulisnya pada 27 Oktober 2010.

"GO AWAY DAMN YOU FUCKIN' HOMO," tulisnya pada 17 Januari 2012.

Ardhito Pramono tak menampik bahwa twit-twit tersebut memang ia tulis sendiri saat masih berusia 14 tahun. Dalam video klarifikasinya, s aat itu ia tinggal bersama eyangnya di Australia.

"Gue baru inget karena pada saat itu gue masih berumur 14 tahun. Gue tinggal di Australia sendirian. Gue punya nenek yang udah tua dan enggak bisa nemenin gue untuk sekolah. Jadi, ada beberapa hal yang bisa memotivasi gue untuk ngetwit itu pada umur gue 14 tahun," kata Ardhito Pramono dalam video klarifikasinya.

Pemain film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini tersebut lalu membagikan kisahnya mendapat pelecehan seksual di sebuah kereta. Ardhito Pramono sangat yakin bahwa salah satu twitnya soal homo dan rasis timbul dari pengalaman buruknya itu.

"Gue cabut, gue marah, dan merasa sangat dilecehin pada saat itu. Dan gue ngetwit itu. The 14 year old me. Gue ngetwit itu," ucapnya.

Tak hanya soal homo dan rasisme saja, Ardhito Pramono juga kerap menuliskan hasratnya untuk bercinta di dalam deretan twitnya. Pelantun Fine Today itu juga tak menampik bahwa dirinya selalu berpikir bahwa Twitter adalah ruang kosong di mana ia bebas berceloteh termasuk tentang keinginannya berhubungan seks. Gini gini... gue jelasin di video ya guys... pic.twitter.com/Sov4kHEENV — Ardhito Pramono (@ardhitoprmn) January 30, 2020 "Twit yang gue tulis Sange, manusiawi lah cuy. Umur 14 tahun, terus habis itu tinggal di luar negeri sendirian, terus habis itu gue pikir Twitter itu hanyalah sebuah ruang kosong yang orang-orang enggak ada di sana. Gue bisa twit apa aja," tutur Ardhito mencoba menjelaskan. Pada kesempatan yang sama, Ardhito Pramono juga menjelaskan mengapa twit-twit lamanya bisa kembali menguap ke permukaan. Ada seseorang yang memang mengidolakan dan menyelami masa lalunya lewat akun Twitter-nya. Maka dari itu, ia pun tak heran jika kini namanya menjadi salah satu trending topic di platform berlogo burung tersebut.