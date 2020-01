LOS ANGELES - Billie Eilish dipastikan menjadi salah satu penampil di ajang Academy Awards, Minggu 9 Februari 2020. Acara tersebut siap dihelat di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat.

Informasi tersebut disampaikan The Academy melalui official Twitter. "Penampilan spesial Billie Eilish," kicau sang penyelenggara, Kamis (30/1/2020).

Postingan tersebut juga diunggah kembali Billie Eilish di akun media sosial miliknya. Pada poster yang terpampang, musisi 18 tahun itu menunjukkan wajah datar tanpa senyuman.

Pengumuman ini lantas ramai oleh komentar netizen. Banyak diantaranya yang tidak sabar menantikan penampilan spesial dari sang musisi.

"Yaa, kami menunggumu!" tulis netizen.

Lainnya menambahkan, "Aku bangga padamu, Eilish."

Ini memang menjadi awal tahun menakjubkan bagi Billie Eilish. Di ajang Grammy Awards 2020, ia memboyong 5 trofi.

Di mana empat diantaranya merupakan kategori utama. Seperti Song of the Year, Record of the Year, Album of the Year, dan Best New Artist.

Selain sukses di Grammy, Billie Eilish juga mencatatkan diri sebagai penyanyi termuda yang mengisi soundtrack film James Bond: No Time To Die.

Billie Eilish bersama sang kakak, Finneas O'Connell dilaporkan telah menulis lagu tersebut.