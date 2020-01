JAKARTA - Kabar bahagia datang dari mantan perasnel T2, Prastiwi Dwiarti alias Tiwi. Wanita 33 tahun tersebut baru saja melangsungkan acara lamaran pada Sabtu, 25 Januari 2020 di sebuah restoran di Bandung, Jawa Barat.

Kabar tersebut diketahui melalui unggahan sahabatnya, yakni presenter Gracia Indri. Melalui unggahannya, Gracia mengucapkan selamat atas proses lamaran Tiwi dan sang calon suami. Ia mendoakan agar persiapan pernikahan keduanya bisa terus lancar hingga hari H tiba.

"Lancar sampai hari H @tentangtiwi. Hujan deres setelah lamaran , berkah berkah!!! Amin," tulis Gracia Indri pada keterangan foto bersama Tiwi.

Mendapati doa dan harapan dari sang sahabat yang rela menghadiri acara pertunangannya di Bandung, Tiwi pun nampak bahagia. Ia turut mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari mantan istri David NOAH tersebut.

"Aahhh indriii ketua Genk Pramuka Bocil-Bocil.. makasiihh sayang.. untuk surprisenya yang tak terduga.. thanks 86 management family.. love u all too much," tulis Tiwi.

Melalui unggahan foto rekan-rekan Tiwi, diketahui bahwa mantan rekan duet dari Tika Ramlan ini dilamar oleh seorang pria bernama Arsyad.

Sebelumnya, Tiwi diketahui sudah pernah menikah dengan pria asal Jepang bernama, Shogo Sakiramoto. Namun pernikahan itu hanya bertahan selama 4 tahun saja.

