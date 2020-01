JAKARTA - Perjalanan hidup memang tak selalu mulus. Jatuh dan bangun harus dilewati demi menjadi pribadi yang lebih baik. Hal serupa juga mewarnai kehidupan Aurelie Moeremans sepanjang tahun 2019.

Ibarat paket komplet, Aurelie merasakan banyak hal pada 2019. Apalagi, saat hubungan asmara yang dibangunnya selama 4 tahun bersama Marcello Tahitoe harus kandas. Sang aktris mengaku, tak mudah mengobati patah hatinya tersebut.

"Banyak yang terjadi tahun lalu. Aku mengalami patah hati terhebat dalam hidupku. Tapi yang paling penting, aku belajar untuk lebih sayang sama diri sendiri. Aku juga melakukan banyak hal yang aku suka, seperti bermusik dan traveling," ujar Aurelie kepada Okezone, pada Sabtu (4/1/2020).

Meski tak terlalu beruntung dalam percintaan, namun karier bermusik perempuan 26 tahun itu cukup moncer sepanjang 2019. Bahkan, untuk bisa fokus bermusik dia sengaja menepis beberapa tawaran bermain film yang menghampirinya.

"Wah, mungkin yang paling enggak bisa lupakan di 2019 adalah kesempatan manggung perdanaku sendiri. Ada masalah teknis, sound hancur. Pas nyanyi, suara aku tidak kedengaran. Tak hanya itu, suara gitarku pun bermasalah. Itu praktis yang terdengar hanya bunyi drum," ujar Aurelie mengenang.

Pada 2019 juga, Aurelie Moeremans menyadari bahwa selama ini dia kurang mengenali dirinya sendiri. Kesibukan membuatnya lupa akan banyak hal yang disukainya. Semua itu, baru temuinya pada 2019.

Tanpa disadari, Aurelie Moeremans juga sampai melupakan kampung halamannya di Brussels, Belgia, karena terlalu lama menetap di Indonesia. Di sela-sela momen patah hatinya, Aurelie menyempatkan pulang dan berkeliling ke tempat-tempat yang sebelumnya tak pernah dia kunjungi.

"Itu merupakan mudik pertamaku setelah 11 tahun menetap di Indonesia. Maybe I just needed a break. Lebih dari satu dekade terakhir, aku non-stop kerja terus sampe susah cari waktu untuk pulang kampung ke Belgia," paparnya.

Harapan di 2020

Setelah berkolaborasi dengan beberapa musisi besar Tanah Air, seperti Slank, Fourtwnty, Sandy Sandoro, Anji, dan Padi, Aurelie merasa sudah saatnya dia menggarap album solo. Keinginan itu, menurutnya, akan dia realisasikan di 2020.

"Nah, di 2020 aku pengen mengeluarkan album. Biar kalau manggung lagi nanti, yang dibawakan lagu-lagu sendiri." ujarnya.

Namun kejutan dari Aurelie pada tahun ini tak hanya soal album musik. Dia mengaku akan terlibat dalam dua film baru. "Tapi sayangnya, aku masih belum boleh membocorkan proyek ini. Tunggu saja ya," katanya antusias.

Sementara untuk kehidupan pribadi, pelantun Here We Are tersebut, enggan mematok target. Dia mengungkapkan, ingin menikmati hidup di usia yang masih sangat muda.*

