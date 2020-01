JAKARTA - Banjir sejak sore menjelang malam pergantian tahun hingga siang hari di awal 2020, membuat sejumlah daerah di Jakarta mengalami banjir. Bukan hanya menimpa kawasan langganan banjir saja, beberapa daerah yang tak pernah terkena musibah tersebutpun diketahui ikut terkena dampak dari derasnya air hujan.

Aktris sekaligus presenter Nycta Gina, yang diketahui tinggal di kawasan Pulo Mas, juga turut mengalami musibah banjir tersebut.

Baca Juga: Nycta Gina Bersyukur Dapat Banyak Pekerjaan di Ramadan

Bahkan, foto banjir di kediamannya tersebut sempat ia bagikan melalui akun Instagram pribadinya, dimana mobil dan motor yang berada di garasi terendam air kurang lebih setinggi lutut.

"Hadiah tahun baru.. Inna Lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun...," tulis Nycta Gina melalui akun Instagramnya.

Melalui akun Instagram Storiesnya, ibu dua anak ini juga sempat meminta pengikutnya untuk memberikan kontak jasa mobil derek atau towing, untuk mengamankan kendaraan dari rumahnya.

Baca Juga: Nycta Gina Utamakan Cairan yang Masuk dalam Tubuh saat Berpuasa

Sebab, dirinya dan sang suami, diketahui sedang tak berada di Jakarta, lantaran tengah berlibur ke Bali untuk mengabiskan malam pergantian tahun.

Parahnya, dikediamannya, hanya ada seorang asisten rumah tangga yang juga bingung untuk mengambil tindakan atas musibah yang menimpa kediamannya tersebut. Bahkan kemarin siang, ia pun turut mengungkap bahwa air ke kawasan rumahnya semakin naik.

"Please guys minta tolong, ada yang punya kontak atau jasa towing emergency enggak sih? Soalnya rumah aku kebanjiran terus kita masih di Bali, terus di Jakarta cuma ada mbak yang sendirian dan enggak bisa ngapa-ngapain, tolong, please, help," paparnya.

Baca Juga: Postingan Fanny Bauty Dianggap Singgung Medina Zein, Zaskia Sungkar: Cukup!

"Sudah dihubungi, dan bisanya malam. Tapi air di kawasan rumahku semakin naik," tukasnya.