JAKARTA - Atta Halilintar mengunggah foto saat menggendong seorang bayi di Instagram pribadinya, Jumat 20 Desember 2019. YouTuber dengan 20 juta subscribers ini tampaknya senang saat menggendong bayi kecil di tangannya.

Dalam foto tersebut, Atta Halilintar tampak tersenyum ke arah bayi yang digendongnya, sementara sang bayi tampak tertidur pulas.

Melengkapi unggahannya, sulung dari 11 bersaudara ini menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Atta Halilintar seakan mengisyaratkan jika dia sudah menginginkan punya bayi.

"Sudah cocok belum jadi papa? Congrats Homie Taro for the new baby. Gue bawa pulang ya...," tulis Atta dalam keterbatasan fotonya.

Unggahan Atta Halilintar tersebut pun ramai dikomentari oleh netizen. Uniknya, tak sedikit dari mereka yang justru menyangkut pautkan nama Aurel Hermansyah.

"Aurelie Hermansyah, kak dikode bang Atta tuh," ujar salah satu Netizen. "Buruan halalin @aurelie.hermansyah cepetan bang," sahut netizen yang lain. Baca juga: Fans Ayu Ting Ting Batalkan Pembelian Tiket Konser, Ini Kata Ruben Onsu "Bang Atta makanya buruan nikah sama kak Aurel biar bisa punya anak kembar," kata netizen berbeda. Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan ini, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar dikabarkan dekat. Mereka pun sempat membuat vlog bersama. Di hari ulang tahun Atta yang ke-25, Aurel rupanya ikut merayakan bersama Gen Halilintar. Aurel pun terlihat cukup akrab dengan keluarga yang beranggotakan 13 orang itu. Selain itu, dari segi penampilan ada kesamaan yang terlihat dari Aurel dan Atta. Mereka sama-sama mewarnai rambutnya dengan cat berwarna ungu.