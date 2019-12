JAKARTA - Richard berhasil tampil apik di atas panggung 11 besar Spektakuler Indonesian Idol, Senin (16/11/2019). Penampilan peserta berdarah Batak ini pun tak luput dari pujian para juri.

Seperti Anang Hermansyah yang menyebut penampilan Richard saat membawakan lagu How Deep Is Your Love begitu menggairahkan. Anang pun menyebut jika Richard salah satu peserta yang memiliki musikalitas yang tinggi.

Baca Juga:

Buka Indonesian Idol, Maia Estianty Ibaratkan Suara Nuca Bak Benda Tajam

Lulus dari Indonesian Idol, Olivia Pardede Mulai Geluti Dunia Akting





"Penampilan kamu menggairahkan. Inilah Indonesian Idol kamu menunjukkan musikalitas yang baik. Tak banyak penyanyi yang bagus main alat musik. Ini nilai plus untuk Richard," komentar Anang Hermansyah untuk Richard.

Anang pun menyebut jika kini semangat Richard sudah kembali tinggi. Mengingat Richard lolos dari posisi 3 terendah pada pekan lalu.

"Kamu pernah tidak aman, pernah berada di bawah, tapi kamu bisa naik lagi. Penonton melihat perjalanan musik kamu. Kamu harus jaga sustainable penampilan kamu. Saya bilang penampilan ini sangat menggairahkan," lanjut suami dari Ashanty ini.

Senada dengan Anang Hermansyah, Bunga Citra Lestari juga merasa terpukau dengan penampilam Richard. Penampilan yang ditunjukkan Richard malam ini seakan ingin memperlihatkan jika semangatnya kembali bangkit. "Aku setuju dengan apa yang mas Anang bilang. Aku rasa Ricahard sudah ada semangatnya lagi. Kamu sempat drop tapi kemarin kamu save lagi," kata BCL. Baca Juga: Beda Usia 35 Tahun, Madonna Pacari Penari Latarnya Terungkap, Ini Profesi Suami Vanessa Angel Meskipun tampak puas dengan penampilan Richard, namun BCL tetap memberi masukan. Pelantun lagu Pernah Muda itu meminta Richard untuk terus berhati-hati dalam urusan pitch. "Sebagai penyanyi yang punya ciri khas, kamu harus lebih berhati-hati balik lagi sama pitch-nya, itu saja. Aku suka semangat dan feel yang menggairahkan," tutup Bunga Citra Lestari.