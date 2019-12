JAKARTA – Aktor asal Australia, Michael Wahr merasa beruntung bisa bekerja sama dengan sineas Tanah Air lewat serial Grisse pada tahun 2018 lalu. Baginya ini menjadi momen langka karena bisa berbagi pengalaman.

Syuting serial Grisse yang berlokasi di Batam selama hampir 2 bulan membuat Michael Wahr dan pemain lainnya menjadi dekat satu sama lain. Terutama sang bintang utama, Adinia Wirasti yang dianggap aktor City Homicide itu sangat menjiwai karakternya.

“Dia perempuan tangguh, dengan totalitas akting yang memukau,” ujar Michael saat hadir ke kantor Okezone pada 9 Desember lalu.

Selain Adinia Wirasti, Michael Wahr juga bertemu dengan pemain lain. Ia merasa sangat bahagia karena diterima begitu baik oleh mereka. “Aku pikir akan menjadi orang asing, tapi ternyata tidak. Kami semua berbaur dan berbagi tawa,” kenangnya.

Salah satu kisah yang tak dilupakan Michael Wahr adalah saat mereka harus syuting sampai tengah malam dan baginya hal itu cukup menguras tenaga. Sebab sebagai aktor teater, Michael tentunya lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam ruangan.

“Saat itu udaranya cukup panas, dan kami semua ada di luar. Jadi terbayang sudah seperti apa lelahnya. Tapi bukan persoalan besar, karena kami semua menikmati pekerjaan itu,” papar Michael.

Kerja keras pemain Michael dan pemain Grisse lain membuahkan hasil manis. Dalam ajang penghargaan Asian Academy Creative Awards 2019 di Singapura, serial ini masuk sebagai nominasi Best Drama Series.

Adinia Wirasti juga dinominasikan dalam kategori Best Actress. Sementara Jamie Aditya berhasil membawa pulang trofi Best Actor in A Supporting Role berkat perannya di serial HBO ini.

“Hadir di acara itu membuatku bahagia. Selain menyaksikan para pemenang, aku dan beberapa pemain lainnya juga reuni. Kami kembali mengenang memori saat syuting serial Grisse,” kata Michael.

Menutup obrolan bersama Okezone, Michael Wahr mengungkap kebahagiannya bisa terlibat dalam kisah yang mengangkat sejarah Indonesia. Ia belajar mengenai bagaimana perjuangan masyarakat di kala itu melawan ketidakadilan.

“Aku bisa belajar, bahwa ada kasta-kasta yang juga memisahkan masyarakat satu dan lainnya. Tapi ketika semua berkumpul melawan kejahatan, menjadi pelajaran yang baik dari serial ini,” pungkasnya.