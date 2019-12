SEOUL - KeyEast Entertainment angkat suara soal kabar akan hengkangnya Kim Soo Hyun. Agensi membenarkan jika kontrak sang aktor akan segera berakhir, namun tidak dengan rencana keluarnya.

Kepada Newsen, perwakilan KeyEast Entertainment mengatakan jika saat ini agensi dan Kim Soo Hyun masih dalam tahap diskusi. Belum ada keputusan apapun terkait masa depan bintang film Real tersebut.

"Kami masih berdiskusi dengan Kim Soo Hyun soal perpanjang kontrak," tutur juru bicara seperti dilansir Soompi, Jumat (13/12/2019).

KeyEast Entertainment juga mengomentari kabar jika Kim Soo Hyun berniat membangun agensinya sendiri. "Kami belum mendengar informasi tentang rencana Kim Soo Hyun membuat agensi sendiri," lanjut juru bicara.

Kabar tentang akan hengkangnya Kim Soo Hyun dari KeyEast Entertainment bersumber dari pemberitaan Sports Chosun. Media Korea itu melaporkan jika kontrak eksklusif Kim Soo Hyun dan KeyEast Entertainment akan berakhir pada akhir Desember 2019.

Menjelang berakhirnya kontrak tersebut, Kim Soo Hyun kabarnya tak berniat memperbaruinya. Aktor 31 tahun tersebut memilih untuk membangun one-man agency bersama sepupunya, sutradara Lee Sa Rang.

Kim Soo Hyun dan Lee Sa Rang sudah sering memperlihatkan kedekatan mereka. Sebelum ini, Kim Soo Hyun bermain di film Real yang disutradarai oleh Lee Sa Rang.

Selama 12 tahun bersama dengan KeyEast Entertainment, Kim Soo Hyun berhasil menempatkan diri dalam jajaran aktor papan atas Korea. Banyak film dan dramanya yang sukses di pasaran, sebut saja Secretly Greatly, My Love From the Star, The Moon Embracing The Sun, dan Dream High yang meroketkan namanya.

