LOS ANGELES - Industri musik Hollywood tengah berduka. Rapper muda bertalenta Juice Wrld diberitakan meninggal dunia di usia 21 tahun.

Juice meninggal dunia setelah mengalami kejang di bandara Chicago's Midway Airport, Minggu (8/12/2019) pagi. Pelantun Bandit itu baru saja melakukan penerbangan dari Califarnia ke Chicago.

Walaupun tim medis telah membawanya ke rumah sakit terdekat, namun nyawa Juice tidak tertolong. Juru bicara Cook County Medical Examiner mengungkap jika Juice dinyatakan meninggal pada pukul 3.14 pagi di Advocate Christ Medical Center.

Kepolisian Chicago yang menangani kasus ini menyatakan jika pihak mereka masih melakukan investigasi. Rencananya, autopsi akan dilakukan pada Senin (9/12/2019) waktu setempat.

"Tak lama setelah tiba di Chicago, menurut orang-orang yang pergi dengannya, dia seperti mengalami semacam gawat darurat," tutur juru bicara Chicago Police Department (CPD) kepada Eonline, seperti dikutip oleh Okezone.

"Tidak ada tanda-tanda kekerasan dan semua orang yang naik pesawat tersebut sudah koopertatid dengan CPD dan memberikan semua informasi mereka. Saat ini kita menunggu tim medis Cook County soal penyebab kematiannya," lanjut juru bicara.

Juice Wrld debut pada 2008 setelah menandatangani kontrak dengan Geffen A&M Records. Lagu debutnya, All Girls Are the Same telah mendapat sertifikat double platinum.

Meskipun All Girls Are the Same terbilang sukses, namun lagu yang benar-benar mengangkat nama Juice ke tangga popularitas adalah Lucid Dreams. Lagu tersebut sempat menduduki peringkat 2 di Billboard Hot 100 Singles Chart dan meraih sertifikat platinum enam kali.