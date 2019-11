Libur telah tiba artinya Cooking Camp akan kembali dibuka. Bima, Alfa, Kevin, Niki, Melly dan Key datang ke camp dengan niat reuni malah dikejutkan bahwa camp sudah tutup. Chef Grant terpuruk. Ia kemudian dihibur anak-anak agar mau membuka Cooking Camp lagi. Mereka mempunyai ide untuk menjual makanan di food truck agar bisa mengumpulkan modal camp.

Usaha mereka dibantu oleh Tante Adel dan Adit, keponakan Adel yang lucu sekaligus pemurung sejak kematian Mamanya. Namun, konflik demi konflik bermunculan. Kini anak-anak harus bersatu dan bekerja keras untuk mempertahankan Cooking Camp.

Film Koki-koki Cilik 2 dibintangi: Christian Sugiono, Ringgo Agus Rahman, Kimberly Ryder, Farras Fatik, Alifa Lubis, Muhammad Adhiyat, Marcello Mahesa, Ali Fikry, Romaria Simbolon, dan Clarice Cutie.

Selain film Koki-koki Cilik 2, di section Golden Scene, MNC Now menampilkan film-film seru yang bakal membuat Anda betah mantengin terus MNC Now di aplikasi mobile. Sebuat saja Mahasiswa Baru, Roman Picisan, Titik Balik, Preman Pensiun, Bintang di Hatiku, Mars met Venus ( Part Cowok), 3 Dara, Mirror, Death Bell, The Heirs dan masih banyak film lainnya.

