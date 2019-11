JAKARTA - Potret hadir meramaikan The 90’s Festival di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (23/11/2019). Melly Goeslaw dan kolega membuka penampilannya dengan lagu Ingin Dicium.

Usai menyanyikan lagu pembuka, personel Potret memberikan kejutan bagi penonton yang hadir meramaikan acara. Di luar ekspektasi, Potret membagikan merchandise gratis kepada penonton yang mereka pilih secara acak.

“Kami mau kasih merchandise. Ada lima,” ujar Melly Goeslaw.

Tak berhenti sampai di situ, Melly Goeslaw dalam kesempatan yang sama turut mengajak para penerima merchandise menari bersama. Momen itu berlangsung ketika Potret menyajikan lagu Nana Nana.

“Capek euy, sumpah,” tutur Melly Goeslaw usai menari bersama penonton yang dia ajak naik panggung.

Selain bagi-bagi merchandise, Potret juga memperkenalkan karya baru di sela aksi mereka di The 90’s Festival yang berjudul Lagu 90’s. Menurut penuturan Melly Goeslaw, lagu tersebut Potret persembahkan bagi generasi muda yang kini mulai mempopulerkan lagi karya-karya musisi 90-an.

“Alhamdulillah, dengan adanya anak-anak sekarang senang lagu 90’s, banyak banget musisi 90’s hidup kembali,” tuturnya.

Total, sebanyak 13 lagu Potret bawakan dalam The 90's Festival. Termasuk di antaranya adalah karya-karya populer mereka seperti Mungkin, Bagaikan Langit dan Salah.

Sementara sebagai lagu penutup, Potret memilih lagu I Just Wanna Say I Love You untuk mengakhiri aksi mereka. Alunan musik riang dan enerjik dari lagu tersebut sukses mengakhiri penampilan mereka dengan menyenangkan.