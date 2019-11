JAKARTA - Kebahagiaan tengah menyelimuti Gista Putri dan Wishnutama. Mereka baru saja dikaruniai bayi perempuan pada Jumat (15/11/2019). Kabar ini terungkap melalui unggahan Wishnutama di akun Instagram pribadinya.

Dalam foto, tampak wajah Gista dengan bayi mungilnya saling berdekatan. Perempuan 32 tahun itu tampak bahagia dengan kehadiran putrinya yang kini semakin melengkapi rumah tangganya.

"Alhamdulillahirabbolalamin. Jumat, 15 November 2019, menjadi hari yang penuh berkah dan rahmat bagi keluarga kami karena telah lahir putri tercinta kami: Salima Putri Tama," tulis Menteri Pariwisata dan Eknomi Kreatif.

Wishnutama mengungkapkan rasa syukur atas kelahiran Salima. Dia berharap putri kecilnya itu kelak bisa memberikan manfaat saat tumbuh besar.

"Dengan segenap rasa syukur kehadirat-Mu ya Rabb. Semoga Salima tumbuh menjadi anak yang solehah, sehat dan kelak bermanfaat untuk agama, keluarga, bangsa, dan sesama umat manusia. Amin YRA," sambungnya.

Unggahan Wishnutama langsung dibanjiri komentar dari warganet. Talk terkecuali para selebriti yang ramai mengucapkan selamat dan doa untuk putri mereka yang baru lahir.

"Selamat mas Wishnutama," komentar Olla Ramlan.

Penyanyi Yuni Shara juga tak ketinggalan memberikan komentarnya. "Alhamdulilah, selamat ya @wishnutama & @gistaputri," tulisnya.

"Selamat Mas Tama dan Gista. Welcome to the world baby Salima. Semoga jadi anak yang hebat seperti papa mamanya ya. Amin," tulis Chika Jessica.