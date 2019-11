JAKARTA - Young Lex tengah berbahagia menantikan kelahiran anaknya sebentar lagi. Namun asal-usul sang buah hati yang berasal dari hubungan di luar nikah tentu akan terus melekat selama hidupnya.

Deddy Corbuzier pun ingin mengetahui kesiapan Young Lex sebagai seorang ayah. Mantan ilusionis itu bertanya kepada Young Lex bagaimana reaksinya apabila kelak sang anak dijuluki sebagai anak haram oleh publik.

"Lo punya anak lahir di luar nikah. Ini akan kebawa terus, lho. Dalam artian anak lo akan di-judge juga. Suatu saat anak lo bisa juga di komen di Instagram, 'Wah anak haram', sorry ya. You know that, lo siap enggak?" tanya Deddy seperti dikutip tayangan saluran YouTubenya, 1 November 2019.

"Kalau lo siap sebagai seorang Young Lex, lo mungkin siap. Pertanyaan gue anak lobelum tentu siap, lho?" tambah Deddy.

Rapper 27 tahun tersebut menyadari kemungkinan itu di masa depan. Apabila sang buah hati nanti berkecil hati soal identitasnya sebagai anak hasil di luar hubungan pernikahan, Young Lex percaya kasih sayang dan cintanya kepada sang putri akan mampu meredam perasaan itu.

"Ada hal yang bisa kita jelasin atau mengerti, ada hal yang bisa kita rasa, baru tahu. Kalau kita ngomongin rasa, seberapa besar lo sayang sama anak lo itu ngomongin rasa," papar Young Lex. "Kalau penuh kasih sayang, penuh cinta, kebencian itu mental, om, kita lihat aja nanti," tambahnya. Young Lex mengakui bahwa sang istri, Eriska Nakesya telah hamil di luar nikah melalui video klarifikasi di saluran YouTubenya pada 27 Oktober 2019. Kehamilan itu terkuak sebulan sebelum mereka melangsungkan pernikahan pada 20 Juni 2019. Pelantun O Aja Ya Kan itu menegaskan siap dengan konsekuensi yang ada di depannya. Baginya, anak adalah berkat yang tak semua orang bisa mendapatkannya dengan mudah. Baca Juga: Kepada Deddy Corbuzier, Lola Zieta Akui Pernah Berhubungan Seks dengan Perempuan "Gue percaya sesusah apapun kondisi gue, anak gue punya rezekinya sendiri. Keluarga juga menyambut baik kehamilan Eriska. Gue memang ingin banget menikah dan punya anak," kata Young Lex.