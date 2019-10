JAKARTA - Addie MS bersama Twilite Orchestra akan kembali menggelar Symphony Under the Stars: Movie Fest II. Lewat acara ini, ayah Kevin Aprilio tersebut akan mementaskan 13 soundtrack film hits dalam balutan musik orkestra megah.

Rita Effendi, salah satu jajaran diva Indonesia, dipastikan hadir sebagai bintang tamu dalam acara yang dikomandoi Addie MS dkk ini. Beberapa soundtrack film Indonesia dan luar akan dibawakan mulai dari James Bond, Bohemian Rhapsody, Game of Thrones, hingga Aladdin.

Didukung dengan dekorasi ornamen bintang raksasa setinggi lebih dari 5 meter di pintu masuk lokasi dan panggung seluas 18 meter x 9 meter akan menjadikan konser orchestra kali tampil spektakuler dan juga elegan.

Addie MS mengajak 48 musisi dalam Twilite Orchestra untuk membuat lagu-lagu soundtrack film ini semakin menarik.

Symphony Under the Stars: Movie Fest II akan dihelat Sabtu 26 Oktober 2019 di Avenue of the Stars, Lippo Mall Kemang. Sebanyak 500 kursi sudah dipersiapkan untuk para penonton yang ingin mendengarkan karya musik terbaru dari Addie MS dan Twilite Orchestra. Tiket sudah dijual dengan harga mulai dari Rp500.000 hingga Rp850.000.

Acaranya sendiri digelar di Avenue of the Stars yang memang diperuntukkan bagi acara-acara hiburan.

"Kami terus berupaya menyajikan hiburan yang berkualitas dan menghibur. Hal ini kami lakukan tidak hanya untuk mempertahankan Avenue of the Stars sebagai entertainment destination yang paling diminati warga Jakarta, namun kami juga terus mendukung industri musik ataupun industri kreatif melalui event–event yang kami selenggarakan untuk pengunjung setia kami," ujar Hiu Mulyawati selaku Direktur Lippo Mall Kemang.