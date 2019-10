JAKARTA – Krisdayanti dan Ashanty kembali menunjukkan kekompakan dalam sebuah foto yang dibagikan di masing-masing Instagram mereka. Dalam foto tersebut, keduanya pun terlihat begitu akrab.

Ashanty yang mengenakan baju hitam tampak merangkul mantan istri dari suaminya, Anang Hermansyah. Sementara itu, Krisdayanti menempelkan badannya pada tubuh sosok wanita yang kini mengurus dua buah hatinya tersebut.

Baca Juga:

Suami Krisdayanti Unggah Tulisan soal Selingkuh, Ada Apa?

Gara-Gara Peserta Ini, Anang Dibully Juri Indonesian Idol 2019

Keduanya terlihat tengah berbahagia dengan ditandai oleh senyuman di masing-masing bibir mereka. Rupanya, keterangan yang dibubuhkan mereka dalam foto tersebut pun seirama yakni mengenai pola asuh.

“Parents are teachers, guides, leaders, protectors, and providers for their children😍 love u mamiii😍@krisdayantilemos (Orang tua adalah guru, pemandu, pemimpin, pelindung, dan penyedia bagi anak-anak mereka😍 love you mamiii😍 @ krisdayantilemos),” tulis Ashanty dalam Instagramnya.

Sementara itu, Krisdayanti sendiri menyoroti soal kedudukannya dan Ashanty. Sama-sama sebagai orangtua, wanita yang akrab disapa KD itu merasa memiliki posisi yang sama dengan Ashanty.

“Parenting is not competition, we are all in the same side. The side that loves and support our children (Mengasuh anak bukanlah kompetisi, kita semua berada di sisi yang sama. Sisi yang mencintai dan mendukung anak-anak kita),” tulis Krisdayanti.

Baca Juga:

Marshanda Unggah Foto Seksi, Netizen: Enggak Pakai Bra?

Usai Pamit, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Jalani Program Hamil

Unggahan tersebut pun menuai rekasi positif dari para netizen. Mereka memuji Krisdayanti dan Ashanty dalam urusan mengasuh buah hati serta kekompakan dua wanita tersebut. .

“Dua-duanya ter the best,” puji salah seorang warganet.

“Adem banget lihatnya,” sahut netizen yang lain.

Seperti diketahui, sebelum menikah dengan Ashanty, Anang Hermansyah terlebih dahulu membangun biduk rumah tangga dengan Krisdayanti. Pernikahan mereka pun menghasilkan dua orang buah hati, Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah.

Baca Juga:

Prof Dede Sebut Kondisi Raffi Ahmad Akan Seperti Olga Syahputra

Gara-gara Tulisan Ini, Zaskia Sungkar Panen Hujatan Netizen

Tiga belas tahun hidup bersama, Anang dan Krisdayanti sepakat untuk bercerai. Dua buah hati mereka pun tinggal bersama Anang.

Tiga tahun hidup mendudua, Anang kembali menikahi seorang wanita yakni Ashanty. Kini, Ashanty pun turut mengurus dua buah hati Anang Hermansyah dan Krisdayanti.