JAKARTA - Aksi Awkarin yang mengajak netizen di Twitter untuk peduli sampah rupanya mencuri perhatian Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Lewat cuitannya, Ganjar mengajak perempuan yang akrab disapa Karin itu untuk mengikuti Kongres Sampah di Jawa Tengah.

"Mbak Karin, kami di Jateng bikin kongres sampah besok 12-13 Oktober. Dari pakar, komunitas, pelaku peduli sampah, hadir semua. Gimana kalau njenengan (Anda), saya undang khusus?" tulis Ganjar pada 10 Oktober 2019.

Karin yang mengetahui ajakan dari sang Gubernur merasa terhormat dan berterimakasih. Tetapi sayangnya, ia belum bisa menghadiri acara tersebut.

"Baru tahu kemarin dihubungi langsung sama gubernur pak @ganjarpranowo such an honor for me pak to hear this. Untuk bulan ini aku belum bisa ikut berpartisipasi. Akan tetapi kalau ada acara lagi mungkin di bulan-bulan yang akan mendatang, kita bisa atur jadwal! Terima kasih banyak," balas Karin.

Meski Karin tak bisa menghadiri ajakan tersebut, Ganjar tetap meminta selebgram 21 tahun itu untuk tetap menyerukan semangat membersihkan lingkungan. "Sukses selalu. Terima kasih, selalu bersih-bersih," komentar Ganjar. Belakangan perempuan bernama asli Karin Novilda itu memang menjadi sorotan publik karena kepeduliannya terhadap lingkungan. Usai demo besar di Jakarta akhir September lalu, Karin mengajak masyarakat untuk membersihkan sampah sisa kerusuhan. Ia juga sempat turun ke lapangan untuk membagikan masker dan kebutuhan lainnya bagi masyarakat yang kena dampak asap kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Baca Juga: Disebut Raffi Ahmad Punya Tabungan Rp27 Miliar, Begini Reaksi Ruben Onsu Paling baru, Ia mengajak masyarakat untuk ikut melakukan aksi bersih-bersih lingkungan melalui Twitternya. Agar menarik minat masyarakat, Karin memberi metode ajakan yang unik berupa giveaway dengan hadiah laptop seharga Rp30 juta.