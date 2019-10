JAKARTA - Tamara Bleszynski tetap tampil cantik dan seksi di usianya yang sudah menginjak kepala 4. Mantan istri Mike Lewis ini pun seakan tak canggung untuk memperlihatkan bentuk tubuhnya yang tampak seperti seorang gadis.

Seperti dalam sebuah foto yang dia unggah di Instagram pribadinya. Tamara Bleszynski, tampak tengah berendam di sebuah kolam renang di kawasan Ubud, Bali, Senin (7/10/2019).

Dalam foto tersebut, ibu dua putra itu tampak mengenakan pakaian renang berwarna hitam dengan hiasan tali yang melingkar di pundaknya. Pakaian renang tersebut memiliki model terbuka hingga belahan dada serta sebagian payudara pemain film Air Terjun Pengantin ini terlihat.

Tamara pun tampak santai dengan mendongakkan kepalanya sembari tersenyum. Dia juga mengenakan kacamata gaya sebagai pelengkap penampilannya.

Tak banyak yang dituliskan Tamara dalam unggahannya kali ini. Ibu dari Rassya dan Kenzou ini hanya menuliskam daerah yang dia singgahi.

"Ubud ❤️," tulis Tamara Bleszynski.

Unggahan Tamara pun mampu menjadi pusat perhatian netizen. Sejak 15 jam diunggah, foto ini sudah disukai oleh lebih dari 94ribu warganet.

Selain itu, netizen pun tampaknya ingin meninggalkan jejak lewat kolon komentar. Sebagian besar dari mereka pun memberikan pujiannya pada aktris 44 tahun ini.

"Benar dulu kata netizen, dapat gelar payudara terindah," ujar salah seorang warganet.

"Still beautiful and hot. 1 of Indonesian angel," puji warganet yang lain.

Meskipun banjir pujian, Tamara rupanya tak dapat menghindari kritikan dari warganet. Beberapa warganet pun melemparkan kritikan pada Tamara.

"Speechless, apakah tidak bisa sopan agar sesuai dengan kecantikan yang kamu miliki?" kritik netizen yang lain.

Kritikan yang dilontarkan oleh netizen tampaknya dibaca oleh Tamara. Melalui unggahan berikutnya yang masih mengenakan pakaian renang, lawan main Anjasmara dalam sinetron Wah.. Cantiknya ini seakan menumpahkan kekesalannya.

"Berisik banget sih, baju renang saja direpotin. Sudah ah, good night," tutup adik mendiang Teresa Bleszynski ini.