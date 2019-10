JAKARTA - Raisa Andriana dan Isyana Sarasvati menceritakan pengakaman berkarier mereka di industri musik. Isyana mengaku sempat mendapat dukungan langsung dari Raisa di awal karier bernyanyinya.

Baca Juga: Isyana Sarasvati Sempat Tak Menyangka Dihubungi Raisa saat Awal Karier

Sebagaimana diketahui, saat Isyana muncul di belantika musik Tanah Air, para penggemar Raisa sempat berpendapat bahwa pelantun Keep Being You tersebut memiliki cukup banyak kesamaan dengan idolanya. Bahkan sempat terdengar kabar bahwa fans Isyana dan Raisa sama sekali tak akur lantaran hal tersebut.

Sebagai orang yang terlebih dahulu masuk ke industri musik Indonesia, Raisa merasa tergerak hati untuk memberikan semangat pada Isyana Sarasvati. Hal tersebut sengaja Raisa lakukan untuk mematahkan pemikiran orang-orang di luar sana, bahwa kesuksesan hanya milik satu orang saja.

"Jadi itu sih, aku kayak ingin mematahkan bahwa cuma ada tempat buat satu orang. Sukses tuh cuma buat satu orang, enggak. Bisa saja nomor satunya itu banyak. Kayak itu bukan sesuatu yang harus kita sikut-sikutan untuk menyampaikannya," ungkap Raisa saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).

Bergabungnya Raisa dan Isyana sebagai rekan duet, juga merupakan salah satu cara keduanya untuk menghentikan pertikaian yang terjadi antara penggemar mereka. Raisa dan Isyana tak ingin ada budaya perselisihan antar fans. "Makanya pas waktu itu kita memutuskan untuk buat single duet, itu salah satu alasannya sih. Kita enggak ingin jadi budaya gitu. Karena ini tuh sudah jadi budaya ya untuk saling sikut-sikutan, menjatuhkan, terus fans berantem," papar Raisa. "Itu tuh sangat-sangat tidak perlu dan sebelum itu menjadi berlarut-larut, sebelum snowball, jadi kita patahkan saja langsung," lanjut ibu satu anak ini. Baca Juga: Duduk di Kursi DPR, Riwayat Pendidikan Mulan Jameela Jadi Sorotan Pernyataan itu dibenarkan oleh Isyana. "Klimaksnya kita patahkan dengan membuat single. Untuk empowering," timpal Isyana.