Di ulang tahun ke-54, di hadapan ribuan para manajer grup MNC, Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan tiga rahasia penting yang selalu dia jalankan selama hidupnya. “Yang pertama, saya selalu mengucap syukur pada Tuhan,”ujar bapak lima anak ini di Gedung Inews lantai 15, Kamis (26/9/2019).

Menurut Hary, ucapan syukur membuatnya selalu realistis dan rendah hati. Dalam kondisi apa pun, entah itu baik atau buruk Hary selalu menyerahkan semua yang telah diusahakannya pada Tuhan. Itulah yang membuat suami Liliana Tanaja Tanoesoedibjo ini selalu tampak optimis.

Yang kedua, Hary selalu meminta petunjuk Tuhan. Itu dilakukannya setiap pagi saat olahraga, jalan atau lari pagi di atas treadmill. “Kalau orang lain selalu mencari-cari hiburan justru saya merasa terganggu dengan hiburan atau televisi. Jadi, kalau treadmill saya tidak pernah nyetel televisi. Kalau ditanya bosan atau enggak. Enggak, jawabnya,”ujar pria Surabaya ini.

Resep yang ketiga, menjaga badan tetap fit. Menjaga stamina inilah yang membuat fisik Hary selalu bugar sepanjang hari dan tampak tak pernah kelihatan lelah. “Orang bisa punya endurance (daya tahan) atau preseverance (ketekunan) yang tinggi, itu kalau staminanya bagus. Maka saya berkomitmen tinggi untuk melakukan olahraga setiap 5 pagi. Terus-menerus. I’ve to try my best by December perut saya sixpack,”katanya.

Tak heran, Menteri Agraria dan Tata Ruang Repulbik Indonesia Sofyan Djalil yang kebetulan didapuk menjadi pembicara utama dalam Forum Manajer ke-42 di Gedung Inews, Kamis (26/9/2019) mengungkapkan keheranannya. “Pak Hary itu sudah saya kenal 15 tahun lalu tapi tak ada yang berubah. Coba nanti ditanya apa rahasianya,”ucapnya sebelum memulai presentasi. Pengusaha dan tokoh politik nasional ini bahkan tak merasa kalau usianya sudah 54 tahun. “Saya merasa masih berumur 30 tahun.”ujarnya. Di akun Instagramnya, Hary bahkan menyebutkan, "Cucu saya memanggil saya Granpapa, bukan Granpa, makanya selalu awet muda 😊. Jakarta, 26 September 2019, di ulang tahun saya yang ke-54,”tulisnya. Bukan Media Konvesional Dalam Investor Gathering di Inews Center, Jakarta, Rabu (25/9/2019), Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan, saat ini, PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) bukan lagi media konvensional. MNCN sudah berhasil diversifikasi ke segmen atau sektor yang sekarang memang sangat tinggi pertumbuhannya yaitu konten dan digital. "Dalam 3 tahun mendatang, akhir tahun 2022, kita targetkan digital dan konten akan merepresentasikan 40% daripada total revenue. 5 tahun ke depan diharapkan lebih dari 50%. Jadi, dari sini bisa kelihatan, we are gaining market share yang sangat dominan di digital dan konten,”ujarnya yakin. Sementara itu, katanya, MNC juga dikatakan mampu mempertahankan bisnis televisi konvensional. "Hal ini terus kita komunikasikan kepada Bapak Ibu maupun investment community, sehingga bisa melihat ada satu shifting yang berhasil di dalam MNCN,”ujar Hary.