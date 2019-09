Cipt : Didi Kempot

Arr : Deden Mahdyan

Chord gitar lagu / Kunci gitar lagu Nella Kharisma - Pamer Bojo

(Intro) C F C Am Em

F G Em Am

F G C

C F C

koyo ngene rasane wong nandang kangen

Am Em

rino wengi atiku rasane peteng

F G Em Am

tansah kelingan kepengen nyawang

F Dm G

sedelo wae uwis emoh tenan

(Intro) F G

C F C

cidro janji tegane kowe ngapusi

Am Em

nganti seprene suwene aku ngenteni

F G Em Am

nangis batinku nggrantes uripku

F G C

teles kebes netes eluh ning dodhoku

(Intro)

Am Em F Am Em

Am Em F G C

(Chorus)

C Em

dudu klambi anyar

F

sing ning njero lemariku

Dm

nanging bojo anyar

G

sing mbo pamerke ning aku

Intro F G C

C Em

dudu wangi mawar

F

sing tak sawang ning mripatku

Dm

nanging kowe lali

G

nglarani wong koyo aku

F G

ning opo seneng aku

Em Am

yen mung nggawe laraku

F G C G

pamer bojo anyar ning ngarepku

C F C

cidro janji tegane kowe ngapusi

Am Em

nganti seprene suwene aku ngenteni

F G Em Am

nangis batinku nggrantes uripku

F G C

teles kebes netes eluh ning dodhoku

Intro:Am Em F Am Em

Am Em F G C

(Chorus)

C Em

dudu klambi anyar

F

sing ning njero lemariku

Dm

nanging bojo anyar

G

sing mbo pamerke ning aku

(Intro) F G C

C Em

dudu wangi mawar

F

sing tak sawang neng mripatku

Dm

nanging kowe lali

G

nglarani wong koyo aku

F G

ning opo seneng aku

Em Am

yen mung nggawe laraku

F G C

pamer bojo anyar ning ngarepku

F G

ning opo seneng aku

Em Am

yen mung nggawe laraku

F G C

pamer bojo anyar ning ngarepku

(Outro) C

(ABD)