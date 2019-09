JAKARTA – Barbie Kumalasari membuat geger studio Call Me Mel, setelah salah ucap dalam bahasa Inggris. Kejadian itu berawal dari pertanyaan ‘Yes atau No’ yang dilontarkan dua host acara tersebut: Melaney Ricardo dan Ichsan Akbar.

Melaney bertanya, apakah Kumalasari merindukan sang suami yang kini mendekam di dalam penjara. “Of course I very miss Galih. Because he was my husband,” jawab Kumalasari dengan percaya diri.

Mendengar jawaban pemeran Ijah dalam sinetron Bidadari itu, Melaney dan Ichsan tersentak dan bangkit dari sofa. “Dia bilang was? Oh my God! Ini artinya, elo (Kumalasari) enggak mengerti grammar bahasa Inggris,” kata Ichsan Akbar.

Ichsan kemudian menjelaskan arti dari kata yang diucapkan Kumalasari. “He was my husband, artinya dia (Galih Ginanjar) dulu suami saya. Berarti (kalian) sudah cerai,” sambungnya.

Mendengar penjelasan Ichsan Akbar tersebut, Kumalasari menunjukkan ekspresi tidak kalah terkejut. Sambil tertawa, pebisnis berlian itu berkata, "Masa sih?" Melaney pun menegaskan status hubungan Kumalasari dengan Galih Ginanjar. Apakah mereka masih berstatus suami istri atau sudah bercerai seperti diucapkan Kumalasari. "Belum (bercerai)," jawab ibu satu anak tersebut. "Oh mungkin, di Nevada bahasanya 'he was'. Sudah, enggak usah nyinyir. Namanya juga boneka. Halu (halusinasi)," kata Melaney yang enggan membahas kesalahan tata bahasa Kumalasari tersebut. Ucapan Barbie Kumalasari itu tak hanya membuat heboh studio, namun juga warganet yang melihat tayangan itu lewat YouTube. Ada yang menyarankan Kumalasari untuk belajar sebelum menunjukan kepercayaan diri berbahasa Inggris. "Kasihan, grammar-nya saja parah. Ya sudah hidup yang biasa-biasa saja. Enggak usah sok. Nanti banyak yang nyinyir," ujar seorang warganet. Lainnya mengatakan, "Aku enggak yakin dia pernah tinggal di Nevada?" Saat menjadi bintang tamu dalam channel YouTube Boy William, Barbie Kumalasari memang pernah mengklaim hidup di Nevada, Amerika Serikat, selama 2 tahun. Meski begitu, dia mengaku tidak lancar berbahasa Inggris. Alasannya, karena dia lebih banyak bergaul dengan orang Indonesia selama berada di sana. Ketika pulang ke Tanah Air, dia juga tidak mendalami bahasa asing tersebut.*