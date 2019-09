JAKARTA - 8 tahun menjalani peran sebagai seorang single parent, setelah bercerai dari Yuan Wibowo, Jill Gladys diketahui akan segera melepas status jandanya. Dalam waktu dekat, bintang film A Man Called Ahok ini akan resmi dipersunting oleh kekasihnya, Billy Soelaiman.

Calon suami Jill Gladys sempat melakukan fitting jas yang dirancang oleh desainer jas kenamaan Indonesia, Samuel Wongso. Bahkan hal itu sempat dibagikan Samuel melalui akun Instagram pribadinya.

"I'm so happy for you guys #WongHangTailor #WongHang #SamuelWongso #celebritysuitdesigner," tulis Samuel pada keterangan fotonya bersama Jill Gladys dan calon suaminya.

Tak hanya itu saja, jauh sebelum foto Billy melakukan fitting dan tersebarnya undangan pernikahan Jill Gladys di akun gosip, Samuel Wongso juga sempat mencium akan adanya pernikahan antara dua sejoli ini. Bahkan hal itu sudah diungkapkannya sejak Maret 2019 lalu. Baca juga: Chikita Meidy Masih Simpan Foto saat Dipangku BJ Habibie "Dinner ama pasangan baru yg mau married !#WongHangTailor #WongHang #SamuelWongso #celebritysuitdesigner," tulis Samuel Wongso pada keterangan foto dirinya bersama istri dan Jill Gladys beserta Billy. Kabar bahagia Jill dan Billy akan melangsungkan pernikahan juga mendapat perhatian dari netizen. Apalagi mereka mengaku sempat mengira bahwa Billy Syahputra lah yang akan menikah dengan wanita 32 tahun itu. "Pada ngira Billy Syahputra. Emang yang punya nama Billy dia doang," tulid chachaorlin. "Gue kira pas baca Billy kirain, Billy Syahputra," tulis nurhid08_. Usut punya isut, rupanya bukan hanya Jill Gladys dan Billy Soelaiman saja yang akan menggunakan jasa dari desainer Wong Hang di hari bahagia pernikahan mereka. Mantan kekasih Jill, Delon Thamrin, diketahui juga sudah mulai melakukan fitting jas pengantin, dan akan menikah dalam waktu dekat. Kabar bahwa Delon dan kekasihnya, Aida Noplie Candra, akan menikah dan sudah memesan jas pada Wong Hang, bahkan sempat diungkapkan oleh seseorang yang enggan disebutkan namanya.