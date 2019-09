JAKARTA - Irish Bella saat ini tengah menikmati proses demi proses mengandung bayi kembarnya. Usia kehamilan istri dari Ammar Zoni ini sendiri diketahui telah memasuki minggu ke-24.

Di usia kandungan yang hampir memasuki bulan ke tujuh tersebut, bintang film Me VS Mami ini membawa kabar kurang menyenangkan. Pasalnya, beberapa waktu lalu, Irish Bella mengabarkan bahwa dirinya harus di rawat di salah satu rumah sakit untuk menjalani istirahat total.

"#24weekspregnant Enggak nyangka malam-malam lagi tenang habis check up sama dokter, lihat perkembanhan si debay kembar, eh malah di suruh rawat inap untuk bed rest," tulis Irish Bella pada keterangannya di akun Instagram Stories.

Sebelum berangkat ke rumah sakit, hingga diputuskan oleh dokter untuk menjalani rawat inap, wanita 23 tahun ini sempat mengalami pendarahan. Bahkan ia pun sempat pula mengalami kontraksi setiap 5 menit sekali.

"So guys singkat cerita aku habis cek USG sama dokter, tiba-tiba out of no where terjadi pendarahan yang cukup banyak dan perut aku kontraksi (lumayan sering hampir 5 menit sekali). Langsung deh di paksa dokter untuk di rawat dan di observasi penyebabnya," jelasnya.

Lantaran baru mengalami kehamilan untuk yang pertama kali, wanita kelahiran Cirebon ini mengaku tak tahu bahwa kontraksi merupakan hal yang harus diwaspadai. Kini, ia pun meminta doa dari para penggemar, agar dirinya bisa segera pulih dan kedua bayi dalam kandungannya tetap berada pada kondisi baik-baik saja. "Karena ini kehamilan pertama and most of the time i have no clue what's going in. Ternyata kalau perut kencang itu artinya terjadi kontraksi dan aku baru tahu dong. Aku pikir itu hal yang wajar," paparnya. "Turns out memang belakangan ini aku sering banget kontraksi tapi enggak dirasa. So harus bed rest deh sambil observasi apa penyebabnya. Doain ya guys semoga debaynya baik-baik saja dan aku bisa segera pulang," tambahnya. Ditengah kondisinya yang cukup membuat panik, sosok Ammar Zoni membuktikan bahwa dirinya ialah contoh dari suami siaga. Sebab, ia dengan sigap langsung membawa istrinya ke rumah sakit dan menemaninya menjalani perawatan. "Masya Allah.. Bersyukurnya punya suami siaga kayak dia. Sorry ya hubyy, harus repot urusin orang sakit. Sudah gitu orang sakitnya bawel dan control freak lagi," tulis Irish Bella. "Alhamdulillah akhirnya ngerasain juga ngelewatin stay di RS hanya berdua di layani suami," tukasnya.