JAKARTA – Berpenampilan seksi merupakan sesuatu yang biasa diperlihatkan aktris muda Jennifer Coppen di Instagramnya. Seperti belum lama ini, dara berusia 18 tahun ini mengunggah fotonya saat mengenakan bikini, Selasa (27/8/2019).

Dalam foto yang diabadikan di sebuah vila di Bali, Jennifer tampak sedang berenang di sebuah kolam yang menghadap ke pemandangan alam. Putri penyanyi asal Belanda Ricardo Benito Eduwardo Coppen ini tampak tengah membawa badannya ke tepi kolam renang.

Pakaian renang yang dia kenakan pun terbilang seksi. Dia memakai bikini berwarna hitam dengan aksen tali di belakang. Bawahan bikini berwarna hijau pun dikenakan Jennifer untuk melengkapi pakaiannya.

Mengenakan model pakain renang two piece, bagian punggung pemeran Amanda dalam film Tembang Linsir ini pun tampak terbuka. Begitu juga dengan bagian bokong serta pahanya yang sebagian berada di dalam air.

Melengkapi unggahannya, Jennifer mengungkapkan rasa bahagianya dapat memandangi alam terbuka.

“Nature 🌿🌴 proud to be a part of this beautiful place (Alam, bangga dapat menjadi bagian dari tempat yang indah ini),” tulis Jennifer.

Foto tersebut pun kemudian ramai dikomentari para warganet. Tak sedikit yang kemudian memberikan pujian atas foto yang dibagikan oleh Jennifer Coppen. Baca Juga: Intip Seksinya Gaya Jennifer Coppen saat Liburan di Bali “Mantulll gini si kaka yang satu ini😍😍,” tulis salah seorang warganet. “Astaga naga mantap,” tambah yang lain. Sementara itu, beberapa netizen lainnya memberikan kritik atas penampilan Jennifer yang dinilai terlalu seksi. “Astagfirallah, aurat di umbar-umbar,”kritik netizne yang lain. Penampilan seksi bukan hanya kali ini diperlihatkan oleh Jennifer Coppen. Beberapa waktu lalu, gadis yang menjajaki dunia entertain sejak 2016 lalu ini pun mengunggah potretnya saat mengenakan baju renang. Baca Juga: Bawa Pil KB di Tas, Millendaru: Agar Tidak Hamil Say Tak sendiri, dalam foto tersebut, Jennifer terlihat berada di kolam renang bersama sang ayah. Lewat keterangan foto, Jennifer Coppen pun memberikan pujian terhadap sang ayah. “Kita mungkin banyak bertengkar tapi dia satu-satunya yang aku punya ♥ ️ Ayahku keren,” tulis Jennifer Coppen.