JAKARTA - Cinta Laura memiliki kekaguman tersendiri terhadap mantan Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher. Sebagai seorang perempuan, Cinta menghormati sosok Margaret yang dikenal kuat dan tegas.

"Karena dia adalah perempuan yang sangat tidak takut mengekspresikan opini, she is very tough, and I love tough women," kata Cinta saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).

Cinta Laura sendiri baru saja menjadi Duta Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Mendapatkan tugas itu, Cinta mengaku tak terbebani sama sekali. Ia justru merasa bangga karena bisa menggunakan kemampuannya untuk membangun negeri.

"Sama sekali enggak, karena malahan aku merasa bangga sekali dan terharu sekali karena sudah dipilih sebagai Duta Anti Kekerasan, karena menurut aku di Indonesia kita perlu lebih banyak lagi role model wanita-wanita kuat yang berani mengekspresikan opini mereka," imbuh Cinta Laura.

Setelah dipercaya menjadi Duta Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Cinta Laura kini harus fokus dalam membantu pemerintah menjalankan program-program yang sudah dirancang. Ke depannya Cinta Laura dan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Yohana Susana Yembise, akan mengunjungi kota-kota pelosok Indonesia untuk mengadakan seminar dan berbagai acara.