SEOUL - Aktris Kim Yoo Jung akan menyapa penggemarnya lewat reality show terbaru, bertajuk Kim Yoo Jung’s Half Holiday in Italy. Program itu, rencananya akan tayang di Lifetime Channel.

Dalam program itu, Kim Yoo Jung yang memulai kariernya sejak berusia 6 tahun itu akan berpetualang di Italia. Penggemar juga bisa melihat sisi lain dirinya saat menjajal kemampuannya sebagai pegawai paruh waktu di sebuah toko gelato.

Selain syuting reality show, Kim Yoo Jung juga disibukkan dengan syuting film terbarunya, The Eight Night (judul sementara). Proses syuting film itu sebenarnya sudah dimulai sejak 19 Mei 2019.

Film bergenre misteri ini akan berkisah tentang perjuangan orang-orang yang berjuang untuk hidup. Kim Yoo Jung akan berlakon sebagai seorang paranormal misterius bernama Ae Ran yang akan menambah nuansa kelam dan menakutkan dalam film tersebut.

Karakter tersebut memang sangat bertolak belakang dengan lakon terakhir sang aktris di layar kaca. Dalam drama komedi-romantis Clean with Passion For Now, Kim Yoo Jung berperan sebagai Gil Oh Sol, perempuan dengan kepribadian ceria dan positif.

Berjuang mendapatkan pekerjaan, dia akhirnya bekerja di sebuah perusahaan jasa cleaning. Sementara itu, The Eight Night akan debut di bioskop pada 2020.*

