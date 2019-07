JAKARTA - Putri pertama pasangan Anang Hermansyah dan Krisdayanti, Titania Aurelie, diketahui baru saja merayakan hari pertambahan usianga yang ke-21 tahun.

Pada 10 Juli kemarin, kakak dari Azriel tersebut diketahui telah bertambah usia dan sempat merayakan momen bahagianya bersama para sahabat.

Sebelumnya, Aurel diketahui sempat merasa sedih lantaran Anang dan ibu sambungnya, Ashanty, tak bisa ikut merayakan hari pertambahan usianya. Pasalnya, keduanya tengah berada di Brazil untuk berlibur.

Saat merayakan ulang tahun bersama sahabat-sahabatnya pada Kamis, 11 Juli kemarin, tiba-tiba pipi dan bundanya diketahui datang. Tak hanya itu, Aurel juga mendapatkan hadiah cukuo mewah dari keduanya.

"Gak bisa berkata2 lg, selain terima kasih bunda dan pipi! @ashanty_ash @ananghijau bener2 kaget banget! Bisa tbtb udah sampe di jakarta sampe buru2 kejar2 pesawat. Kalian bener2 the besttt! I LOVE U GUYSS SO MUCH," tulis Aurel dalam keterangan foto.

Melalui akun Instagramnya Aurel membagikan foto sebuah mobil Mercedes Benz berwarna merah. Bahkan mobil yang terpakir didepan restoran tempatnya merayakan ulang tahun tersebut, nampak diberi pita berwarna ungu.

Unggahan Aurel tersebutpun diketahui langsung dibanjiri ucapan selamat oleh para netizen. Bahkan mereka juga turut mendoakan hal-hal baik untuk Aurel.