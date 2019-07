JAKARTA – Aurel Hermansyah diketahui merayakan pertambahan usianya ke-21 pada 10 Juli 2019. Pada momen spesial tersebut, dia mendapatkan ucapan selamat dari ibu sambungnya, Ashanty lewat Instagram.

Dalam unggahannya, Ashanty membagikan potret transformasi Aurel Hermansyah sejak 8 tahun silam. Seperti diketahui, ibu dan anak ini pertama kali berkenalan pada 2011 ketika Ashanty menggarap proyek duet dengan ayahnya, Anang Hermansyah.

Foto pertama diambil saat Aurel masih berusia 13 tahun dan keduanya baru berkenalan. Kala itu, dia terlihat kasual dengan kaus berwarna putih serta bando biru yang menghiasi kepalanya.

Tahun demi tahun dihabiskan bersama Ashanty, banyak perubahan yang terjadi pada Aurel. Terutama dalam tampilan fisiknya. Penampilan kasual Aurel kini berubah menjadi lebih feminin dan dia mulai mengaplikasikan riasan wajah.

Sementara itu, melengkapi unggahannya, Ashanty menuliskan sebuah keterangan untuk kolase foto tersebut. Doa serta harapan terbaik pun dipanjatkan Ashanty untuk putrinya tersebut.

“Happy birthday anak manis bunda, kesayanganku, cinta matiku😍. Semoga kakak (Aurel) selalu dalam lindungan Allah SWT, panjang umur, sehat, sukses dalam segala hal, menjadi contoh yang baik buat adik-adiknya," ujar Ashanty dalam unggahannya.

Pesan untuk Aurel juga disampaikan Ashanty dalam keterangan foto tersebut. Dia berharap agar sang anak lebih rajin dalam beribadah. “Semoga dapat jodoh yang terbaik, semoga apa keinginan kakak tercapai. Amin ya Allah. I love you so much mybaby @aurelie.hermansyah.”

Doa sang bunda pun ditanggapi Aurel lewat kolom komentar. “Amin ya Allah. Terima kasih my love my everything.”*