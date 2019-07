LOS ANGELES - Pasangan selebriti Hollywood Kanye West dan Kim Kardashian selalu memiliki hal-hal menarik untuk dibagikan kepada publik. Pasangan ini memang tak bisa dipungkiri memiliki daya jual yang tinggi baik itu dalam karya atau hanya sekadar pemberitaan.

Sebagai sepasang suami istri, Kanye dam Kim juga termasuk sebagai pasangan yang tak ragu membagikan kemesraannya di depan publik. Keduanya sudah memiliki imej yang lekat dengan unsur-unsur sensual.

Terlepas dari video seks bersama mantan kekasihnya tersebar di dunia maya, Kim Kardashian dikenal sebagai salah satu selebriti wanita seksi. Penampilan Kim selalu menggoda dengan berbagai busana yang digunakannya.

Keseksian Kim Kardashian ini lantas membuat orang-orang bertanya, berapa kali keduanya berhubungan badan dalam sehari. Dalam sebuah adegan di musim kesepuluh Keeping Up with the Kardashians, Kanye memberikan jawabannya.

"Mungkin 500 kali. Tapi biasanya tergantung faktor kelelahan juga," ujar Kanye West.

Dari hubungan rumah tangga ini, Kanye West dan Kim Kardashian dikaruniai empat orang anak. Mereka adalah North West, Saint West, Chicago West, dan terakhir Psalm West. Baca juga: Hiperseks, Barbie Kumalasari Sempat Lakukan Hubungan Seks di Lampu Merah Kim Kardashian sendiri banyak mengalami masalah ketika mengandung dua anak pertamanya. Oleh sebab itu dokter melarang dirinya hamil lagi usai melahirkan Saint West. Akhirnya Kanye dan Kim pun mendapatkan anak ketiga dan keempat lewat proses surrogacy atau surrogate pregnancy.