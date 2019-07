YOGYAKARTA - Trio Rida Sita Dewi (RSD) tampil dalam gelaran Prambanan Jazz Festival di hari kedua, Sabtu 6 Juli 2019. Dalam aksinya, trio yang hits di era '90an ini membawakan delapan lagu andalan dari empat album sejak 1994.

Dalam aksi panggung Rida Sita Dewi, penampilan enerjik dilakukan oleh ketiganya. Bahkan tidak jarang mereka menari untuk mengajak penonton yang hadir bersemangat.

"Kami enggak tahu ini yang sebenarnya senang dari RSD atau energi kalian yang datang. Senang banget diundang untuk tampil di Prambanan Jazz Festival," ujar Rida di atas panggung.

Lagu-lagu seperti Masih Ada, Satu Bintang, Kusadari hingga Antara Kita sukses membawa penonton nostalgia dan bernyanyi bersama. Lewat antusias penonton tersebut, diakui Sita sesaat mereka lupa usia.

"Enggak inget kalau kami tuh sudah tua. Tapi masih jingkrakan. Di atas panggung, tapi pas selesai baru ngos-ngosan," kata Sita yang ditemui setelah tampil.

Dikatakan oleh para personelnya, tampil di acara megah seperti Prambanan Jazz Festival menjadi suatu kehormatan tersendiri. Selain itu pula, acara ini dianggap sebagai ajang reunian karena jarang bertemu.

"Jadi panggung nostalgia, karena terakhir tampil dua tahun lalu. Terus kalau bukan karena projek bareng kami enggak akan ketemu karena berpisah jarak," jelas Sita.

Sita melanjutkan bahwa selama dua tahun tersebut, masing-masing personelnya punya kesibukkan tersendiri. Ia misalnya, bintang Soe Hok Gie ini sibuk dengan jadwal film, teater hingga siaran musik. Sementara dua lainnya, Rida kini tinggal di Cimahi dan Dewi yang tinggal di Tangerang Selatan pun sibuk dengan keluarga.

Sayang, meski Prambanan Jazz Festival 2019 menjadi ajang reuni bagi Rida Sita Dewi, ketiganya belum bisa memastikan kapan akan comeback dengan karya terbaru. Mengingat jika album terakhir, The Best of Rida Sita Dewi rilis di tahun 2002.

"Melahirkan sebuah karya butuh komitmen kuat, dan sepertinya untuk saat ini belum ya. Tapi untuk tampil di acara musik, masih oke buat pengobat rindu sama penonton," pungkas Sida.

(ady)