Jacky Zimah, penyanyi dangdut yang juga suami (mantan) pedangdut kawakan Rita Sugiarto belum lama meninggalkan dunia ini menuju ke haribaan Allah SWT, pada Rabu (3/7/2019) akibat sakit diabetes yang dideritanya. Rita pernah menuangkan rasa cinta pada pujaannya ini dalam sebuah lagu berjudul “Jacky” yang booming sekali di tahun 1982. Meski di tahun 2000, mereka berdua bercerai, Rita tetap menyimpan bara cinta itu dalam lagu ini.

Berikut lirik dan chord lagu Jacky :

intro : G Am C D C G

G

jacky . . jacky . . oh jacky

G

jacky jacky jacky kini kau datang lagi

G Dm C

setelah lama kau tinggal aku merana . .

G

jacky jacky jacky kita berjumpa lagi

G Dm C

setelah lama kau pergi aku menanti . .

G

jacky jacky jacky kini bahagia lagi

music : G . . F . . . F C Dm C G ( 2x )

suling : F … G … F … G . .

[ reff : ]

G

bahagia rasa hati sejak kedatanganmu

G

hilang sudah rasa sunyi bila kau disisiku

G

ingin hatiku selalu

hidup bersama denganmu

G

tak ingin lagi berpisah . .

G

jacky . . jacky . . oh jacky

Menurut Rita, lagu Jacky itu seratus persen merupakan karyanya sendiri. Meski begitu dalam album ini, selain ada Rita juga ada Jacky karena memang album ini merupakan album berdua. Di kavernya tertulis Rita Sugiarto dan Jacky Zimah Volume 1. "Saya nyanyi duet juga (red: dengan suaminya),"kata Rita. Berikut video berisi kumpulan lagu-lagu kompilasi Rita Sugiarto dan Jacky Zimah Volume 1. Di dalamnya ada lagu : 1. Jacky, 2. Cinta Berawan, 3. Harapan Hampa, 4. Belajar Menari, 5. Feeling, 6. Gara-gara Cinta, 7. Sallamah, 8. Kasih dan Sayang, 9. Cinta, 10. Bersabarlah.