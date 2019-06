SEOUL - Karier cemerlang Song Hye Kyo ternyata tak sejalan dengan kehidupan asmara aktris 38 tahun tersebut. Buktinya, cerita cinta Song Hye Kyo harus kembali menemui kegagalan.

Baca Juga:

Seperti yang sudah diketahui, Song Hye Kyo baru saja digugat cerai oleh suaminya, Song Joong Ki. Jika pengadilan menerima gugatan cerai itu, maka Song Hye Kyo akan menyandang status janda.

Sebelum akhirnya menyandang status tersebut, kehidupan asmara Song Hye Kyo sudah melewati perjalanan panjang. Bintang Endless Love ini beberapa kali pacaran dengan lawan mainnya. Dia juga sering digosipkan menjalin kasih dengan beberapa aktor papan atas Korea.

Siapa sajakah pria-pria yang pernah singgah dalam hidup Song Hye Kyo tersebut? Berikut rangkuman Okezone untuk Anda sekalian.

1. Lee Byung Hun

Aktor kelas A Korea Selatan ini menjadi pacar pertama yang diakui Song Hye Kyo di depan publik. Lee Byung Hun juga menjadi cinta lokasi pertama aktris kelahiran 1991 itu.

Song Hye Kyo dan Lee Byung Hun terlibat cinta lokasi pada tahun 2003. Benih-benih cinta tumbuh di antara mereka usai sama-sama berlakon di drama All In.

Sayangnya, hubungan mereka hanya bertahan selama satu tahun. Song Hye Kyo dan Lee Byung Hun putus pada 2004. Tak disebutkan apa alasan mereka berpisah jalan. Tapi rumor yang tersebar menyebut adanya kekerasan fisik dalam hubungan mereka.

2. Hyun Bin

Hyun Bin menjadi pacar kedua yang diakui Song Hye Kyo di hadapan publik. Seperti Lee Byung Hun, Hyun Bin juga berpacaran dengan Song Hye Kyo setelah mereka beradu akting di drama The World That They Live In (2008).

Jalinan asmara Song Hye Kyo dan Hyun Bin bertahan lebih lama daripada sang aktris dengan Lee Byung Hun. Namun, kisah asmara itu akhirnya berakhir juga pada 2011. Kali ini penyebabnya karena Hyun Bin harus menjalani wajib militer.

3. Song Joong Ki

Song Joong Ki adalah cinta lokasi terakhir Song Hye Kyo. Pada aktor kelahiran 1985 tersebut, Song Hye Kyo melabuhkan cintanya hingga naik pelaminan pada 2017.

Song Joong Ki dan Song Hye Kyo bertemu di lokasi syuting Descendants of the Sun. Pacaran sejak 2015, Songsong Couple baru mengumumkan hubungan mereka pada pertengahan 2017 dan menikah pada Oktober tahun itu.

Dua tahun menikah, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo kini dalam proses cerai. Joong Ki mengajukan gugatan cerainya pada Rabu, 26 Juni 2019. Kesibukan dan perbedaan kepribadian disebut sebagai penyebab Songsong Couple memilih mengakhiri rumah tangga mereka.