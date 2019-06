JAKARTA - Nabila Putri diketahui mempunyai hobi touring dengan motor besar miliknya. Karena hobi tersebut, Nabila Putri terpilih menjadi salah satu juri untuk ajang Bold Xperience Mission.

Dalam ajang ini, Nabila Putri bersama dengan Ganindra Bimo dan Marcello Tahitoe bakal mencari pria tangguh yang bakal menjadi Bold Agents dalam rangka Bold Xperience Mission ke Australia.

Nabila Putri pun mengaku antusias mengikuti rangkaian acara ini. Sebab dirinya akan banyak menambah teman untuk riding bersama.

"Aku super excited kembali terlibat dalam Bold Xperince Mission kali ini. Karena akan ada banyak pria-pria yang akan mencoba membuktikan diri ke aku kalau dia layak menjadi Bold Men. Selain itu aku juga menjadi satu-satunya perempuan di antara para pria tangguh. Jadi point of view-nya bukan dari sisi pria doang tapi dari perempuan juga. Aku akan mewakili perempuan untuk menemukan seperti apa Bold Men sebenarnya,” kata Nabila dalam rilis yang diterima Okezone.

Ganindra Bimo pun turut bahagia. Sebab, dirinya bisa menemukan orang-orang dengan hobi yang sama dan jalan bersama menikmati pengalaman yang tak tergantikan.

"Gak ada event lain yang sekeren ini. Dari segi tantangan, proses seleksi atau pun reward yang diberikan bagi para pemenangnya. Kalau kamu merasa dirimu tangguh, event inilah ajang pembuktiannya,” tutur Bimo.

Sebelum Australia, Bold Xperience Mission telah menjelajah New Zealand (2016), Dubai (2017), dan Spanyol (2018). Australia dipilih karena salah satu kota yang banyak memiliki tantangan untuk ditaklukan.

"Melbourne kami pandang memiliki tantangan-tantangan yang beragam untuk mengeluarkan kemampuan terbaik Bold Agents, mulai Zero Latency Melbourne Challenge, mendaki tebing di You Yangs Park, sampai experience MotoGP Australia di Phillip Island,” kata Perwakilan Bold Xperience, Mulyadi Sugiono.

Sementara itu Bold Agents akan mendapat experience berbeda dari misi lain dengan penyelenggaraan konser musik dari musisi papan atas di antaranya Sheila on 7, The Sigit, NTRL, Fourtwnty, Superman is Dead, Barasuara, Efek Rumah Kaca, hingga Marcello Tahitoe. City Concert akan diselenggarakan di Jakarta, Bandung, Samarinda, Solo, Makassar, Surabaya, Jambi, Manado, Pekanbaru, dan Palembang sambil berburu QR Code special dengan poin yang paling tinggi.

Bold Xperience Mission Australia akan dimulai pada 23 Juni – 22 September 2019 di 10 kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Samarinda, Solo, Makassar, Surabaya, Jambi, Manado, Pekanbaru, dan Palembang dengan mengakses web www.boldxperience.com. Tantangan pertama bagi para peserta setelah registrasi adalah menyelesaikan Digital Challenge yang ada di website www.boldxperience.com. Lalu pada Mobile Challenge, Bold Agents harus memburu 11 QR Code yang tersebar di masing-masing kota demi untuk mendapatkan poin yang lebih besar.