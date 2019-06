SEOUL - Sejak menikah dengan Ahn Jae Hyun, Goo Hye Sun hanya menjalani satu proyek akting, yakni di drama You are Too Much. Di drama produksi 2017 itu pun ia hanya muncul di enam episode pertama sebelum akhirnya mundur karena alasan kesehatan.

Dua tahun absen dari layar kaca, Goo Hye Sun pun akhirnya angkat bicara soal rencananya untuk comeback. Aktris kelahiran Incheon ini mengaku masih menunggu waktu dan proyek yang pas untuk comeback berakting.

"Aku berpikir dengan sangat hati-hati soal peran (comeback berikutnya) dan sedang mempelajari tawaran yang ada. Aku ingin menantang diriku sendiri dengan peran baru yang belum pernah kuambil sebelumnya," tutur Goo Hye Sun seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (8/6/2019).

"Aku membaca skenario-skenario yang ditawarkan dengan hati-hati. Aku pikir aku akan bisa berakting lagi ketika feeling-ku dan situasinya tepat," jelasnya.

Sembari memilih proyek yang tepat untuk comeback-nya, Goo Hye Sun menyebut jika saat ini dia sibuk melukis. Aktris yang namanya melejit lewat drama Boys Before Flowers itu bahkan baru saja menggelar eksebisi yang menampilkan lukisan-lukisannya.

Goo Hye Sun mengatakan jika sejatinya ia sudah berniat berhenti melukis. Namun, nyatanya dia makin tenggelam dalam seni lukis dan menghasilkan karya-karya yang kini ia publikasikan.

"Sementara itu, aku malah melukis berbagai gambar. Aku sejatinya ingin mundur dari dunia lukis, tapi aku malah melakukannya lagi. Setelah eksibisi ini, aku pikir aku akan menghabiskan waktu untuk fokus sebagai seorang aktris," tegas Goo Hye Sun.

(LID)