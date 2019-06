ORLANDO - Band Alter Bridge siap menyapa para penggemarnya setelah sempat hiatus selama kurang lebih 3 tahun belakangan. Myles Kennedy (vokal & gitar), Mark Tremonti (gitar & vokal), Brian Marshall (bass) dan Scott Phillips (drum) ini dikabarkan baru saja merampungkan pengerjaan album keenamnya.

Dilansir Sindonews, Brian Marshall dalam akun Twitter Alter Bridge menyebutkan jika bandnya sudah merampungkan proses rekaman dan mixing.

"Artwork album (baru ini) terlihat 'sakit'! Tidak sabar untuk menunggu kalian semua mendengarkannya," sambungnya.

Tindak lanjut dari album The Last Hero (2016) ini rencananya akan dirilis pada musim gugur mendatang. Selain The Last Hero, Alter Bridge juga pernah meluncurkan empat album lainnya, yakni One Day Remains (2004), Blackbird (2007), AB III (2010), dan Fortress (2013).

Hampir sama dengan Brian, sang pencabik gitar Mark Tremonti sangat bersemangat untuk album barunya nanti.

"Kami berusaha datang dari tempat yang berbeda. Sulit untuk dijelaskan. Saya berusaha membuatnya tidak sama," kata Tremonti saat ditanya Audio Ink Radio terkait arah musik Alter Bridge di album barunya ini.

"Kami selalu berusaha menemukan kembali diri kami dengan setiap rekaman... Tapi saya berusaha membuatnya terdengar sedikit berbeda dari yang ada di waktu sebelumnya. Kita akan lihat bagaimana hasilnya nanti," jelas Tremonti, yang menghabiskan sebagian besar waktunya di tahun lalu dengan tur bersama bandnya Tremonti.

Sebelumnya, album kelima Alter Bridge The Last Hero dirilis pada Oktober 2016 melalui Caroline Records untuk wilayah Amerika Serikat dan Kanada, serta Napalm Records untuk di seluruh dunia.

(edh)