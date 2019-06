LONDON - Menggelar konser di London, Inggris rupanya Jungkook dan Jimin tak kuasa menahan tangisnya. Bahkan, Jungkook dan Jimin menangis tersedu-sedu.

Dilansir Sindonews, tidak ada band yang saat ini memiliki lebih banyak penggemarnya dari BTS. Mereka pun dipaksa untuk tampil selama dua hari di Stadion Wembley London lantaran tiketnya terjual habis. Ini karena mereka memiliki penggemar setia.

Bahkan, personel BTS sangat tersentuh hingga beberapa orang menangis karena cinta yang diperlihatkan fans di konser itu. Penonton secara spontan menyanyikan "Young Forever" di akhir konser dan ketika ribuan fan ini bernyanyi, Jimin dan Jungkook menangis. Momen yang diabadikan itu pun viral dan menjadi tren di Twitter.

“JUNGKOOK SOBBING IN FRONT OF US AND HOBI COMING TO PICK HIM UP OFF THE FLOOR MY HEART IS IN PIECES,” tulis seorang penggemar seperti dilansir Hollywoodlife.

Bagi penggemar yang tidak ada di sana bisa melihat video viral tersebut secara online. Suasana pun begitu hangat. Saat tersetuh dengan lagu tersebut, para personel BTS mengambil alih lagu tersebut.

"Saya melihat semua orang bernyanyi untuk satu kelompok yang telah membawa kita semua cinta dan senyum tanpa akhir," ujar penggemar lainnya di Twitter.

"60k orang menyanyikan 'Young Forever' kepada 7 anak laki-laki yang lebih berarti daripada yang bisa dibayangkan dunia. Mereka mengatakan Army membuat BTS, tapi sebenarnya mereka yang membuat Army" tulis fans lainnya.

