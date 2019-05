JAKARTA - Film Godzilla siap meramaikan bioskop tanah air. Berbeda dengan film Godzilla sebelumnya yang hanya menampilkan satu monster saja, kini bahkan mempersiapkan beberapa monster lainnya. Godzilla: King of the Monsters menyajikan sederet monster raksasa dan kuat di muka bumi.

Dilansir Sindonews, kebangkitan monster-monster ini membuat banyak kota porak poranda. Ada yang tenggelam karena banjir, ada juga yang hancur lebur karena ulah mereka. Di antara para monster itu, ada empat monster yang kehadirannya paling menonjol di film ini. Siapa mereka?

1. Godzilla

Ini adalah film Godzilla. Jadi, tentu saja, monster besar ini menjadi bintangnya. Di Godzilla yang dirilis pada 2014, Godzilla awalnya dibangkitkan secara tidak sengaja oleh kapal selam nuklir Amerika. Militer kemudian berusaha membunuhnya dengan bom nuklir.

Namun, senjata itu tak mempan dan membuat mereka menyerang Godzilla dengan bom hydrogen. Dia kemudian menghilang. Sekitar 60 tahun kemudian, Monarch dibentuk untuk mempelajarinya dan monster lain.

Godzilla kembali di abad 21 dan mengalahkan para musuhnya sebelum mereka berhasil berkembang biak. Awalnya dikira mati, Godzilla bangun dan kemudian kembali ke dasar laut.

Di King of the Monsters, Godzilla kembali menjadi bintangnya. Dia menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan para monster dan membantu manusia.

2. Mothra

Diperkenalkan pada 1961, Mothra adalah salah satu kaiju populer yang tampil di Godzilla: King of the Monsters. Seperti Godzilla, dia dianggap sebagai monster yang heroik.

Di King of the Monsters, dia tinggal di sebuah kawasan di China. Di film ini, penonton akan disuguhi proses metamorfosisnya yang menawan dari balik air terjun.

3. Rodan

Monster ini pertama kali debut pada 1956 dan belum memiliki peran besar di film Godzilla. Di King of the Monsters, dia menjadi salah satu monster jahat yang meneror penduduk di kawasan sebuah pulau kecil di luar Meksiko.

Dia tinggal di dalam gunung berapi dan dibangkitkan oleh Emma dengan alat ORCA-nya. Dia kemudian terlibat pertempuran sengit dengan sejumlah monster di film ini. Monster ini sangat kuat, bahkan, ketika terbang, dia juga menjadi sebuah kekuatan perusak yang dahsyat.

4. King Ghidorah

Di awal Godzilla: King of the Monster, King Ghidorah disebut sebagai Monster Zero. Monster naga berkepala tiga ini ternyata punya akar kuat dalam legenda China.

Di film-film Godzilla versi Jepang, Ghidorah adalah musuh bebuyutan Godzilla. Monster ini bisa terbang. Dia juga bisa memulihkan diri dengan cepat ketika salah satu kepalanya terputus.

Selain itu, dia bisa memuntahkan serangan gravitasi dari mulutnya yang bisa membuat Godzilla kewalahan. Di King of the Monsters, Ghidorah membeku di Antartika. Dia kemudian dibangkitkan Emma.