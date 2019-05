JAKARTA - Meski para personelnya diketahui disibukkan dengan project solo, namun nyatanya grup EXO masih kompak diatas panggung. Ya, EXO rupanya tak ingin menyerah meski beberapa personelnya memilih untuk berada di jalur solo.

Dilansir Sindonews, EXO tetap berusaha mengembangkan peran di grup Kpop tersebut. Suho misalnya, pemimpin dari grup Kpop ini sukses menjajal karier solo. Ia didapuk menjadi pembawa acara musik "Inkigayo" awalnya. Suho rupanya juga sukses berakting di hadapan kamera.

Debut perdananya di layar lebar bisa disaksikan lewat film One Way Trip. Disini ia beradu akting dengan Ji-Soo, Ryu Jun Yeol, dan Kim Hee Chan. Akting Suho juga bisa disaksikan di serial drama "The Universe's Star" dimana aktris muda Ji Woo menjadi lawan mainnya.

Suho bukanlah member EXO pertama yang mencoba bersolo karier. Adalah Chen yang pertama kali melakukan debut solonya. Tentu tidak mudah bagi member yang satu ini.

Namun Chen bisa bernapas lega sebab lagu Beautiful Goodbye yang didapuk sebagai tittle track debut solo Chen langsung memuncaki tujuh chart musik Korea, yakni termasuk Melon, Genie, Buggs, Soribada, Olleh Music, Momople, dan Naver Music.

Belum berhenti sampai disitu, mini album miliknya ternyata juga memuncaki tangga lagu Top Album iTunes di seluruh dunia, setidaknya di 32 negara. Meski demikian, Chen tetap berusaha rendah hati.

Dalam suatu kesempatan wawancara, Chen mengaku tidak memikirkan masalah peringkat di tangga lagu, baik Korea atau secara internasional.

“Saya tidak memiliki harapan untuk peringkat, tetapi saya sangat terkejut dan senang bahwa banyak orang menyatakan minat mereka dan mendengarkan lagu saya setelah dirilis,” kata Chen.

Lagu lain yang juga telah memikat pendengar ialah Beautiful Goodbye yang mengambil konsep balada, dimana secara emosional Chen memperlihatlkan permainan piano yang sempurna. Di belakang Chen ada Lay Zhang yang menjadi salah seorang member EXO yang paling banyak di-endorse.

Baru-baru ini misalnya, dia didapuk menjadi brand ambassador H&M untuk kawasan China. H&M sekaligus menjadi brand ke-17 Lay Zhang yang bekerjasama dengan dirinya. Brand itu sekaligus menjadi brand internasional ke-10 yang berkolaborasi dengannya.

Penyanyi ini sebelumnya telah menjadi juru bicara untuk berbagai merek kenamaan seperti Biotherm Homme, Chaumet, Converse, Dianping, Fantasy Westward Journey mobile game, H&M, iQiyi VIP member, MAC, Meipai, Mengniu, Milka, Perrier, Samsung, Spring Summer skin care, Tencent Maps, Tide, dan Valentino.

Disamping kesuksesannya menjadi bintang iklan berbagai produk, di saat bersamaan Lay Zhang juga tengah melebarkan kemampuan bermusiknya di kancah internasional.

Belum lama ia digandeng penyanyi Jason Derulo dan NCT 127 untuk lagu “Let’s Shut Up and Dance” yang didedikasikan untuk mengenang penyanyi legendaris Michael Jackson. Maret lalu, Lay Zhang dan band hip hop asal Amerika Serikat Far East Movement berkolaborasi untuk lagu “Lovebird”.

Nah kalau Chen, Suho, dan Lay fokus di industri hiburan, Xiumin agak berbeda. Terlepas dari penampilannya yang glamor, Xiumin mengantongi gelar magister di jurusan musik.

Dia juga mendaftar untuk program doktoral di Universitas Hoseo. Ia ingin mengejar gelar doktornya dengan kuliah S3. Melihat personelnya juga sibuk dengan karier masing-masing, para EXO-L tampaknya tidak rela.

Mereka khawatir EXO akan bubar. Lalu bagaimana dengan para personel EXO sendiri terhadap masalah karier solo rekan-rekannya? Baekhyun misalnya, justru menyemangati Lay, "Kamu lelah akhir-akhir ini ya? Tidak apa. Tetap semangat. Ini adalah apa yang telah kamu pilih jadi kamu memiliki dukungan penuh dari kami," ujarnya.

Lebih jauh, EXO masih akan bersama setidaknya hingga tiga tahun ke depan. Hal tersebut dipastikan oleh vokalis mereka, Chen. Ia mengatakan jika EXO masih punya sisa kontrak tiga tahun lagi dengan SM Entertainment.

"(Kontrak) semuanya sama. Sebenarnya masih ada cukup banyak sisa waktu dalam kontrak kami. Sekitar tiga tahun," pungkas Chen.

