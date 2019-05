JAKARTA - Aktris remaja Jennifer Coppen belum lama ini menghabiskan waktu liburannya di Pulau Dewata, Bali. Selama berada di Bali, Jennifer pun sempat membagikan foto-fotonya melalui unggahan di Instagram.

Gaya busana Jennifer Coppen pun tak luput dari perhatian lantaran dinilai begitu seksi. Tak jarang saat berada di Bali, gadis 17 tahun itu mengenakam pakaian yang cukup terbuka.

Seperti dalam sebuah foto, Jennifer tampak mengenakan atasan crop top berwarna putih. Atasan tersebut memiliki model terbuka di bagian belahan dada.

Pemain film Generasi Micin itu pun memadukan atasan tersebut dengan celana pendek berwarna hijau lumut. Celana tersebut tak menutupi paha hingga kaki bagian bawah Jennifer.

Sementara itu saat mengunjungi pantai, gaya berbusana tak kalah seksi pun diperlihatkan oleh Jennifer. Dia kembali mengenakan atasan tanpa tangan dengan bagian perut yang terbuka. Sebuah celana pendek putih pun dikenakannya. Lebih seksi lagi, celana yang dia kenakan kali ini memperlihatkan bagian atas pahanya.

Bukan hanya gaya berbusana, pose yang diperlihatkan gadis kelahiran 20 Juli 2001 ini tak kalah seksi. Dia tampak menatap ke arah kamera dengan ekspresi datar.

Selain itu, rambutnya yang dibiarkan terurai pun semaki membuat foto tersebut menawan. Salah satu tangannya pun tampak memainkan rambutnya yang panjang.

Unggahan Jennifer Coppen seakan menjadi pusat perhatian netizen. Sebagian besar dari mereka memberikan pujian kepada gadis remaja tersebut.

"You are too beautiful," puji salah seorang warganet.

"Gila cantiknya," sahut yang lain.