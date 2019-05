JAKARTA - Prestasi membanggakan kembali dicetak oleh Isyana Sarasvati dan Gamaliel lewat lagu A Whole New World. Pasalnya, lagu tersebut telah didengarkan melalui platform digital Spotify lebih dari 1 juta kali setelah perilisan tanggal 17 Mei 2019 lalu.

A Whole New World sendiri merupakan original soundtrack dari film Live Action produksi Disney Aladdin. Isyana Sarasvati dan Gamaliel sendiri ditunjuk oleh Disney Indonesia untuk mengisi suara dalam lagu yang kini tengah hits didengarkan tersebut.

Jumlah pemutaran lagu yang mencapai 1 juta kali itu pun membawa A Whole New World versi Isyana dan Gamaliel ke posisi sepuluh tangga lagu Chart Top 50 Indonesia versi Spotify. Tak hanya di Spotify lagu tersebut juga menempati jejeran atas seperti JOOX Top 100 dan Top: 100 Indonesia Apple Music.

Sementara itu, video klip dari A Whole New World versi Isyana dan Gamaliel dijadwalkan akan dirilis secara eksklusif di saluran YouTube disneymusicasiaVEVO pada tanggal 31 Mei 2019. Pastinya, video klip tersebut telah ditunggu-tunggu oleh para pecinta lagu A Whole New World.

A Whole New World diciptakan sebagai original soundtrack dari Aladdin yang tayang perdana pada 22 Mei 2019 lalu. Film ini sendiri diangkat dari animasi berjudul serupa. Aladdin mengisahkan tentang petualangan seorang pria jalanan bernama Aladdin yang ingin merebut hati seorang putri bernama Jasmine. Dalam petualangan tersebut, Aladdin ditemani oleh seorang Jin bernama Genie.

Sebelum rekaman, Isyana Sarasvati dan dan Gamalel dipertemukan dengan Alan Menken, komposer asli lagu tersebut di Jepang. Keduanya pun berbagi cerita betapa mendebarkannya mereka bisa bertatap langsung dengan Alan Menken. Tak bisa dipungkiri, Alan merupakan seorang komposer hebat yang menciptakan banyak lagu indah untuk karya-karya Disney lainnya.

