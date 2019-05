JAKARTA – Ahmad Dhani menjalani Ramadan pertama tanpa keluarga, pasalnya kini ia tengah mendekam di rutan Medaeng untuk menjalani proses persidangan atas kasus pencemaran nama baik.

Berada jauh dari keluarga, Ahmad Dhani kian rapuh. Sosok pria yang biasa terlihat tegar dan kuat kini tak lagi ditunjukkan oleh ayah lima anak itu. Bahkan sempat terbesit kesedihannya akan sang istri, Mulan Jameela yang akan meninggalkannya dalam kondisi seperti ini.

Rasa takut akan ditinggal oleh Mulan Jameela, dituangkan Ahmad Dhani dalam sebuah lagu yang dinyanyikan olehnya untuk sang istri. Lagu berjudul I'll Always Love You yang dipopulerkan Michael Johnson seolah mewakili perasaan Dhani kepada perempuan 39 tahun itu.

"He sang this song for me this morning (dia nyanyikan lagu ini untukku pagi ini). Dear hunny, kenapa kamu kepikiran aku bakal ninggalin kamu?" tulis Mulan Jameela di Instagram Storiesnya beberapa waktu lalu.

Melanjuti unggahannya, Mulan Jameela menegaskan jika ia akan terus mendampingi sang suami. Dengan menyebut atas nama Tuhannya, pelantun Wonder Woman itu pun menuliskan doanya.

"Selama Allah di antara keberadaan kita berdua, Insyaallah aku akan selalu bersamamu," imbuh Mulan.

Mulan Jameela memang membuktikan cintanya terhadap Ahmad Dhani, pasalnya pada Selasa, 7 Mei 2019, Mulan terlihat menghadiri sidang suaminya di Surabaya. Sayang kala itu tak sepatah kata apapun keluar dari mulut Mulan terkait kehadirannya disana.

