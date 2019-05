PACHECO - Musik metal tidak pernah mati, seperti itulah kira-kira yang menjadi prinsip band Testament. Band thrash metal asal Berkeley, California, Amerika Serikat, Testament dikabarkan telah memulai proses praproduksi untuk album anyar mereka.

Dilansir Sindonews, hal tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah personel Testament di akun media sosialnya.

Seperti yang disebutkan sang gitaris Eric Peterson bahwa Testament memberikan sentuhan akhir pada musik barunya.

"Resmi! Kami di studio melakukan praproduksi untuk rekaman baru. Saya pikir itu akan menjadi rekaman mengerikan sekarang, karena semuanya datang kembali," tulis Eris di Instagram @ericpetersonofficial dengan foto beberapa gitar.

Hampir senada dengan Eric, pembetot bass Steve DiGiorgio, melalui akun @sdglowend menuliskan, "Waktunya praproduksi. Permulaan album baru #Testament. Di studio bersama Juan, @ericpetersonofficial dan @therealgenehoglan mengerjakan apa yang akan menjadi lagu baru. Heavy!"

Sebelumnya, beberapa personel dari band yang digawangi Eric Peterson, Chuck Billy (vokal), Alex Skolnick (gitar), Gene Hoglan (drum) dan Steve Di Giorgio itu sempat memberikan pernyataannya terkait album baru mereka mendatang.

Penabuh drum Gene Hoglan kepada Agoraphobic News mengatakan bahwa album yang akan datang dibuat untuk menjadi rekaman yang menendang, dan semua orang akan menikmatinya.

"Testament memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang Testament lakukan, jadi itu akan menjadi rekaman Testament yang menendang lainnya. Sepenuhnya," tandas Gene Hoglan.

Sedangkan Peterson saat diwawancarai Guitar World, berharap bahwa album berikutnya akan menjadi upaya yang lebih kolaboratif dibanding album sebelumnya Brotherhood Of The Snake (2016), yang dia tulis semua musiknya dalam waktu sekitar tiga bulan dan kemudian mengirimkannya ke personel lainnya.

Gitaris Alex Skolnick juga pernah mengungkapkan kepada Heavy New York jika album baru Testament tidak akan terdengar seperti lanjutan langsung untuk album Brotherhood Of The Snake.

"Saya pikir cukup aman untuk mengatakan tidak pernah ada dua rekaman berturut-turut di mana mereka sangat mirip," tukasnya.

Sementara itu, akhir tahun lalu, sang vokalis Chuck Billy mengatakan bahwa album berikutnya kemungkinan akan mencakup balada.

"Kami belum pernah melakukan balada dalam 20-an tahun sepertinya," tandasnya kepada Inquisitr.

(edh)