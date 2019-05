JAKARTA - Vidi Aldiano baru saja mengalami gangguan kesehatan mental semacam anxiety attack atau serangan kecemasan. Penyakit mental ini bahkan sampai pernah membuatnya pingsan ketika akan mengisi sebuah acara.

Selama ini Vidi selalu memendam penyakitnya ini dan tidak pernah menceritakannya bahkan kepada orang terdekat.

Langkah tersebut nyatanya salah karena Vidi sadar bahwa bercerita justru bisa membuatnya mendapatkan banyak pelajaran dan bantuan. Pelantun lagu Status Palsu ini terakhir berbincang bersama Radita Dika di kanal YouTube.

"Dengan gue berani ngomong di depan umum at least gue bisa bilang ke orang gak usah takut ngomongin ini karena ini serious issue, bukan drama queen atau lebay. It's a real issue," kata Vidi saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Pengalaman ini diharapkan Vidi bisa menjadi pelajaran bagi anak-anak muda Indonesia untuk bercerita jika mengalami hal serupa seperti dirinya. Penyanyi berusia 29 tahun tersebut sadar karena penyakit mental bisa sangat berbahaya bagi generasi muda.

"Jangan sampai mereka salah diagnosa dan melakukan hal yang amit-amit," katanya.

Untungnya saat ini Vidi sudah berani berbicara dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk kepada orangtuanya.

