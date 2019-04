JAKARTA - Salmafina Sunan kembali menuai kontroversi. Kali ini, Salmafina memamerkan pose yang cukup berani di media sosial.

Dilihat Okezone dari salah satu postingan Salmafina di Instagram, Selasa (30/4/2019), janda Taqy Malik melakoni sesi foto mengenakan busana yang terbuka di bagian belahan dada. Sementara dalam kalimat caption, Salmafina menyandingkan diri dengan salah satu dewi mitologi Yunani, Artemis.

Baca Juga:



Nikita Mirzani Akhirnya Unggah Foto Anak ke-3

Muzdalifah Murka Ditanya Soal Pekerjaan Suami

"Terinspirasi dari film 300: Rise of an Empire. Artemis, sang Dewi Perburuan," tulis Salmafina dalam caption, yang versi aslinya memakai bahasa Inggris.

Dalam lanjutan tulisannya, Salmafina juga menceritakan sejarah singkat sosok Artemis. Namun disana, Salmafina menitikberatkan sosok Artemis pada prinsipnya yang memilih mempertahankan keperawanan dan tidak akan menikah.

"Seperti Athena dan Hestia, Artemis memilih untuk tetap menjadi perawan dan bersumpah tidak akan menikah," ujarnya lagi.

Postingan Salmafina mendapat respons beragam dari orang-orang terdekatnya. Salah satu dari mereka bahkan memintanya untuk berpikir ulang mengenai prinsip tersebut.

"Please, jangan sworn never to marry," kata pemilik akun @syvrslsblla.

(aln)