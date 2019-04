JAKARTA – Deddy Corbuzier akhirnya mengabulkan permintaan Lucinta Luna untuk mengunggah video klarifikasinya yang sempat di siarkan secara langsung di Instagram milik Lucinta. Lantaran pelantun Jom Jom Manjalita itu menginginkan agar Deddy minta maaf kepada dirinya.

“Video ini di upload atas permintaan Lucinta Luna untuk klarifikasi minta maaf saya,” tulis Deddy dalam video di channel YouTube miliknya, Senin (22/4/2019).

Dalam video berdurasi kurang dari 18 menit itu, menggambarkan situasi saat Lucinta Luna mendatangi Deddy Corbuzier di tempat Gym miliknya. Keduanya pun sempat terlihat adu argumen hingga saling membentak satu sama lain hingga akhirnya bisa mereda setelah Deddy minta maaf dan memeluk Lucinta Luna.

Lucinta Luna yang telah mendengar permintaan maaf Deddy Corbuzier pun masih mengungkit jika dirinya sakit hati karena menjadi bahan olokan.

“Gua itu punya keluarga dan teman-teman. Masa dijadiin bahan becandaan,” ujar Lucinta.

Sambil menenangkan Lucinta Luna, Deddy pun mengutarakan permohonan maafnya sambil sesekali melontarkan candaan.

“Sudah kita baikan ya, gua salah dan gua bawa nama elu. Ayo dong senyum, kan kalau senyum cantik. Elu kalau bête nanti jadi cowok lho,” katanya.

Kembali di sebut sebagai lelaki, Lucinta nyaris emosi, namun kali ini berhasil diredam oleh Deddy.

“Sekali lagi ngomong begitu, gua gampar lu ya! Gua itu bisa smack down elu, gua bisa muaythai sama panjat tebing. Jangan macem-macem,” kata Lucinta mengancam.

Hingga akhirnya mereka kemudian bersalaman dan menyudahi perselisihan tersebut.

“I’m sorry I upset you, I will try not to be right netxt time, Deddy Corbuzier, Ph.D,” tulis Deddy di akhir video.

Video yang baru saja dibagikan itu kemudian menuai komentar dari netizen. Beberapa diantaranya memuji sifat sabar yang terlihat dalam diri ayah satu anak itu.

“Luar biasa om Deddy, butuh waktu lama untuk meredamkan situasi bersama si Lucinta Luna itu. Dari kepancing emosi sampai adem lagi,” ujar netizen.

Sementara lainnya menuliskan, “Baru kali ini om Deddy tunduk sama cowok eh cewek.”

Ada lagi yang menuliskan, “om Deddy sebenarnya malu itu berantem sama bencong tapi dia professional. Jadi harus di selesaikan dengan kepala dingin.”

Netizen lain memberikan sahutan, “Coba cek deskripsi videonya, bagian paling bawah ada tulisan kategori "Hiburan" Terima kasih telah menghibur kami om Ded.”

