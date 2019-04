SEOUL – Aktor Choi Tae Joon memutuskan mundur dari produksi drama baru tvN, Hotel del Luna. Kabarnya, keputusan itu diambil sang aktor karena ada perbedaan pendapat antara dirinya dan tim produksi.

Pada 4 April 2019, Huayi Brothers selaku agensi Choi Tae Joon akhirnya merilis pernyataan resmi terkait kabar tersebut. Dalam keterangannya, agensi itu mengungkapkan kekasih Park Shin Hye itu mempertimbangkan dengan sangat positif karakter Jo Woo Hyun yang ditawarkan kepadanya.

“Namun pada akhirnya, Choi Tae Joon memutuskan mundur karena ada perbedaan pemahaman terkait arah penggarapan proyek tersebut dan karakter yang akan diperankannya,” ujar Huayi Brothers seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (4/4/2019).

Pernyataan agensi Choi Tae Joon itu kemudian diamini oleh tvN sebagai stasiun TV yang akan menayangkan Hotel del Luna. Perwakilan tvN mengakui, ada perbedaan mendasar antara karakter Jo Woo Hyun yang ditawarkan kepada Choi Tae Joon dengan yang ada dalam skenario akhir.

“Perubahan itu dilakukan sebulan lalu, yang membuat karakter Jo Woo Hyun juga berubah. Setelah mendiskusikan hal itu kepada sang aktor, Choi Tae Joon akhirnya memutuskan untuk mundur dari proyek tersebut,” kata sumber tvN tersebut.

Ketika Choi Tae Joon mundur, tim produksi Hotel del Luna dikabarkan meminang aktor Lee Tae Sun untuk menggantikannya memerankan karakter Jo Woo Hyun. Kabar itu kemudian diluruskan oleh Namoo Actors selaku agensi sang aktor.

“Benar bahwa Lee Tae Sun dalam tahap negosiasi untuk membintangi Hotel del Luna. Namun peran yang ditawarkan kepadanya berbeda dengan karakter yang ditolak oleh Choi Tae Joon,” ungkap Namoo Actors.

Mengusung genre fantasi, Hotel del Luna bercerita tentang sebuah hotel yang dipenuhi oleh hantu. Kemewahan hotel tersebut hanya bisa dilihat oleh para hantu sementara bagi manusia biasa hotel itu hanyalah sebuah penginapan tua yang berdiri di pusat kota Seoul.

Hotel del Luna akan menjadi kolaborasi sutradara Oh Choong Hwan dan Hong Sisters sebagai penulis skenario. Sebelum menggarap drama ini, sutradara Oh juga pernah mengarahkan sejumlah drama populer, seperti Doctors dan While You were Sleeping.

Sementara Hwayugi, merupakan karya terakhir Hong Sisters di layar kaca. Drama Hotel del Luna dijadwalkan tayang di tvN, pada musim panas 2019.*

