JAKARTA – Rossa menuai pro kontra setelah ia melakukan kesalahan dalam menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam gelaran Debat Pemilihan Presiden pada Sabtu, 30 Maret 2019.

Kesalahan yang dilakukan oleh Rossa adalah dengan mengganti salah satu bait dalam penggalan lirik seharusnya 'jadi pandu ibuku' menjadi ‘bagi pandu ibuku. Menyadari kesalahan ini, Rossa pun langsung menuliskan permohonan maafnya sekaligus menjelaskan mengenai alasan atas kekeliruannya tersebut.

“Baru saja diberi kesempatan untuk menyanyi lagu Indonesia Raya. Tetapi sayang sekali, saking gugupnya saya sampai salah menyanyikan kata yang sebetulnya lagu Indonesia Raya hafal di luar kepala. Mohon maaf sebesar-besarnya,” tulis Rossa

Namun Rossa bukan satu-satunya penyanyi yang menuai protes masyarakat karena melakukan kesalahan saat menyanyikan lagu kebangsaan. Setidaknya, ada 4 penyanyi dunia lainnya yang juga menerima protes atas kekeliruan membawakan lagu tersebut.

1. Fergie

Fergie pernah menuai kecaman netizen atas penampilannya di pertandingan NBA All-Star Game pada 18 Februari 2018. Saat itu Fergie yang menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat, The Star-Spangled Banner terlihat menghayatinya.

Sayang penghayatan itu justru menuai kritik dari masyarakat yang menilai jika Fergie terlalu banyak melakukan improvisasi pada lagu tersebut. Sehingga tidak sedikit yang berkomentar nyinyir kepada penyanyi 44 tahun itu.

“Fergie menyanyikan lagu kebangsaan dengan sangat buruk, entah apa yang ada dalam pikirannya saat itu. Aku lebih baik

“#Fergie menyanyikan lagu kebangsaan dengan sangat buruk sehingga aku akan mendengarkan Nickelback sepanjang hari hanya untuk mengalihkan perhatianku dari Fergie,” tulis netizen.

Usai mendapat kritik, Fergie kemudian memberikan klarifikasinya. Bahwa tidak ada maksud bagi vokalis Black Eyed Peas ini untuk membuat lagu kebangsaan Amerika Serikat menjadi buruk.

"Aku selalu merasa bangga dan terhormat untuk membawakan lagu kebangsaan dan tadi malam aku ingin mencoba sesuatu yang spesial untuk NBA. Aku suka mengambil resiko, tapi jelas cara menyanyikan lagu ini tidak mengenai nada yang diinginkan. Aku cinta negara ini dan jujur saja aku sudah mencoba yang terbaik," jelas Fergie seperti dikutip dari BBC.

2. Steven Tyler

Sama halnya dengan Fergie, vokalis band rock Aerosmith, Steven Tyler juga mendapat protes dari netizen karena gaya bernyanyi Steven yang dinilai tidak tepat dalam acara olahraga Indianapolis 500 tahun 2001 silam.

Saat itu Steven Tyler menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat, The Star-Spangled Banner dengan gaya rocker. Sayang hal itulah yang kemudian menuai kecaman dari masyarakat soal pembawaan penyanyi 71 tahun itu dalam lagu kebangsaan Amerika.

"Dia mencoba menambahkan jeritan khasnya untuk memberikan sesuatu yang berbeda, tetapi sudah terlambat," ujar netizen, sementara yang lain menambahkan, "Ini menjadi penampilan selebriti mengerikan yang membawakan lagu kebangsaan.”

3. Christina Aguilera

Christina Aguilera juga pernah melakukan kesalahan lirik dengan menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat, The Star-Spangled Banner. Dalam acara Super Bowl, 5 Februari 2011 yang digelar di Stadion Cowboys, Arlington, Texas, Amerika.

Saat itu Christina Aguilera seharusnya menyanyikan lirik “O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming," namun ia mengganti dengan, “What so proudly we watched at the twilight's last reaming." Seperti dikutip Okezone dari Time.

Netizen kemudian memberikan reaksi mereka dengan menyebut kejadian ini menjadi insiden terburuk yang dilakukan oleh Christina dalam karier bernyanyinya. “Kesalahan ini menjadi momen kesedihan baginya,” ujar netizen.

Beberapa hari berselang, Christina Aguilera akhirnya menuliskan pernyataan resmi terkait insiden tersebut.

"Aku hanya berharap semua orang bisa merasakan cintaku kepada negara ini, dan semangat sejati dari lagu kebangsaan ini tetap bisa keluar," tutur Christina.

4. R. Kelly

Musisi R. Kelly juga pernah membuat kesalahan dalam membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat, The Star-Spangled Banner dalam pertandingan tinju antara Jermain Taylor dan Bernard Hopkins di tahun 2005.

Salah satu momen yang dianggap ‘salah’ dan ‘buruk’ oleh masyarakat adalah ia memasukkan ruang untuk penonton bertepuk tangan sambil bernyanyi. Selain itu, ia juga memasukkan penari-penari dalam menyanyikan lagu kebangsaan. Hal ini dianggap tidak layak oleh sebagian orang.