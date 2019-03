JAKARTA - Bukan rahasia bila Justin Bieber lekat dengan masalah.Terakhir, ia diakbarkan tengah bermasalah dengan faktor depresi. Namun, belakangan Justin Bieber berjanji kepada penggemar bahwa dia akan kembali lagi ke dunia musik setelah "memperbaiki beberapa masalah yang mengakar" dalam hidupnya.

Dilansir Sindonews, pelantun 'As Long As You Love Me' itu masih menunggu waktu yang tepat.

Bieber sadar, selama ini banyak orang, utamanya penggemarnya yang selalu mendukungnya, terutama dalam bermusik, tetapi dia merasa kurang maksimal mengerahkan kemampuannya saat bernyanyi. Hal itu terasa di konser terakhirnya.

“Jadi, saya membaca banyak pesan yang mengatakan Anda ingin album .. Saya telah melakukan tur seumur hidup remaja saya, dan awal 20-an, saya menyadari dan karena kalian mungkin melihat saya tidak senang tur terakhir dan saya tidak tidak pantas mendapatkannya dan Anda tidak layak mendapatkannya, Anda membayar uang untuk datang dan menikmati konser yang menyenangkan dan energik dan saya tidak mampu secara emosional untuk memberikannya pada Anda di akhir tur saya,” kata Bieber di Instagram.

Baca Juga: Depresi Panjang, Justin Bieber Minta Dukungan Doa dari Fans

Selama vakum bermusik, Bieber sendiri mengaku berusaha untuk menyelesaikan permasalah yang ada, baik mengatasi kesehatan mental dan keluarga baru yang tengah dibangunnya itu.

“Saya telah mencari, mencari, mencoba-coba seperti yang dilakukan kebanyakan dari kita, saya sekarang sangat fokus untuk memperbaiki beberapa masalah yang sudah berakar dalam yang saya miliki seperti kebanyakan dari kita miliki sehingga saya tidak berantakan, sehingga saya dapat mempertahankan pernikahan saya dan menjadi ayah yang saya inginkan. Musik sangat penting bagi saya, tetapi tidak ada lainnya sebelum (menyelesaikan masalah) keluarga dan kesehatan saya,” sambungnya.

Ke depan, penyanyi berusia 25 tahun itu berjanji ketika kembali bermusik nanti di waktu yang tidak terlalu dini, maka penampilannya itu adalah ‘pembalasan’. Dia akan datang dengan album kick ass ASAP.

(edh)